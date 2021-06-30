雙北+45仍占大宗！南部「高雄+2、屏東+1」　1張圖看全台確診數

▲0630單日確診地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增56例本土病例，分別為55例本土及1例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。目前連續6天都是雙位數確診，指揮官也表示，整體有往下趨勢。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

指揮中心表示，今日新增之55例本土病例（其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月20日至6月29日。

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▲0630全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例。；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

全台今年已累計 13523 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6485 人

台北市 4462 人

基隆市 302 人

桃竹苗

桃園市 682 人

新竹市 35 人

新竹縣 102 人

苗栗縣 545 人

中彰投

台中市 192 人

南投縣 37 人

彰化縣 260 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 83 人

屏東縣 46 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人