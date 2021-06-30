雙北+45仍占大宗！南部「高雄+2、屏東+1」　1張圖看全台確診數

▲0630單日確診地圖（圖／ETtoday）
網搜小組／鄺郁庭報導
中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增56例本土病例，分別為55例本土及1例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。目前連續6天都是雙位數確診，指揮官也表示，整體有往下趨勢。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。
指揮中心表示，今日新增之55例本土病例（其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月20日至6月29日。
▲0630全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例。；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。
全台今年已累計 13523 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6485 人
台北市 4462 人
基隆市 302 人
桃竹苗
桃園市 682 人
新竹市 35 人
新竹縣 102 人
苗栗縣 545 人
中彰投
台中市 192 人
南投縣 37 人
彰化縣 260 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 83 人
屏東縣 46 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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