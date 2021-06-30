2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥原料

▲港警抓到兩名男子私藏製作黑火藥原料，在臉書揚言要「血洗警署」。（圖／翻攝 香港警察Hong Kong Police臉書官網）

記者任以芳／綜合報導

中共迎接七月一日百年黨慶，同時也是香港主權移交紀念日。港媒報導指出，港警昨29日分別在藍田及大埔拘捕兩名男子，查獲可製作1.5公斤黑火藥原材料及槍械零件，並且發現兩人曾在臉書表示要「血洗警署」。

港媒《明報》指出，警方調查發現兩人曾在通訊軟件Telegram討論如何製造槍械及彈藥，並且查獲檢獲製造槍械草圖，發現兩人曾在facebook發帖，揚言「殺死一些知名政治人物及血洗警署」的極端言論。

香港警察臉書官網也公布這項消息，內文指出，港警昨29日突擊搜查兩個分別位於藍田及大埔的住宅單位，拘捕兩名男子（年齡為29及32歲），並檢獲7包共重1.5公斤的可製成黑火藥的原料，初步確認粉末為硝酸鉀及硫磺，均屬製造炸藥的原料。

內文稱，警方亦檢獲580發工業用含有火藥的石屎釘槍彈、製造槍械及彈藥的草圖、5枝仿製槍械。二人曾經討論製造槍械彈藥的通訊記錄。

香港警方就此案重申，非法藏有炸藥、槍械或彈藥，是相當嚴重的罪行，根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》，「存有炸藥意圖危害生命或財產」，最高可被判處監禁20年; 根據香港法例第238章 《火器及彈藥條例》，「無牌管有槍械及彈藥」，最高可被判處監禁14年。