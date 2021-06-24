CNN：「北京加強控制」　港國安法上路1年《香港蘋果》停刊

▲香港500多名警力6月17日以國安法為由搜查壹傳媒總部暨《蘋果日報》報社，旗下刊物及平台相繼倒閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

香港《蘋果日報》24日發行最後一份實體報紙，宣告26年歷史畫下句號。CNN形容，香港蘋果日報是香港最大、聲量最高的親民派報紙，如今在北京政府頒布香港國安法的1年後停運，削弱政府強調國安法不會影響新聞自由的說法。

CNN以「北京加強控制，香港最大民主派報紙即將停刊」為題指出，香港國安法懲罰當局所認定的分裂國家、顛覆、恐怖主義和勾結外國勢力行為，最高可判處無期徒刑。儘管香港特首林鄭月娥曾表示新聞自由仍將受到保護，但當時就有蘋果日報員工宣稱，未來將成為政府鎖定的目標，而這一切只是時間問題。如今，香港蘋果日報一名匿名記者坦言，「然而當事情發生的時候，還是感到震驚。」

▲香港《蘋果日報》24日發行最後一份實體報紙，宣告26年歷史畫下句號。（圖／達志影像／美聯社，下同）

BBC中文網報導，香港蘋果日報大大改變香港傳媒市場生態，儘管使用誇張標題、圖片來吸引大批讀者，但卻也是香港最早做調查報導的媒體，只要認定報導值得做就不怕打官司，在調查報導方面表現亮眼，甚至也讓其他媒體紛紛設立調查報導組、偵查組等。

但就在創刊26年後，香港蘋果日報在一周內發生翻天覆地的變化，500多名警力6月17日以國安法為由搜查壹傳媒總部暨《蘋果日報》報社，並拘捕5名高層，公司資產在短短5天內被當局凍結，旗下刊物及平台相繼倒閉。

香港中文大學新聞與傳播學院高級講師陳惜姿向BBC中文網透露，「香港失去壹傳媒，最大損失是整個香港社會，在香港議會體制裏沒有了反對派的時候，媒體本身應該可以有監察的作用，但《國安法》的陰影導致行業唇亡齒寒」，且假如媒體失去監察功能，那香港的未來會變成什麼樣子？

BBC中文網進一步指出，香港蘋果日報在當地的公信力不算高，但隨著近年來香港傳統傳媒被中資收購，香港民運示威報導受控制，而港蘋是眾多媒體中唯一一家公信力提高的媒體。

陳惜姿直言，「《蘋果日報》的出現是體現香港的自由，現在《蘋果日報》終於都沒有了，這意味原來已經容不下反對聲音，說好的『一國兩制』，必然令人大失信心。」

▼許多民眾在雨中排隊購買香港蘋果日報。（圖／達志影像／美聯社）

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast