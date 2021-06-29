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飛機起飛前突收「緊急命令」調頭！20年頭一遭乘客嚇傻…原因曝光

▲▼大陸一架班機在起飛前突然收到「緊急命令」，被要求調頭。（圖／翻攝自百度）

▲大陸一架班機在起飛前突然收到「緊急命令」，被要求調頭。（圖／翻攝自南航微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸瀋陽一架班機在24日傍晚正準備起飛時，突然收到緊急命令，要求飛機調頭滑回，讓機上乘客都嚇了一跳，隨後才得知原來飛機是要接一名背負「特殊任務」的學生趕往上海，以拯救另一條性命。而這也成為該航空公司20年來第一次有調頭接乘客再重新起飛的案例。

綜合陸媒報導，大陸瀋陽桃仙飛往上海浦東的一架航班在24日下午5時47分準備起飛，結果就在剛撤離空橋時，南方航空值班主管收到機場經理打來的電話，對方表示，「有一名旅客要乘坐該航班，前往上海救助危急病人，警車正在護送趕來機場，情況緊急，飛機能不能等一下？」對此，該主管立刻啟動緊急醫療救助程序，並指揮飛機快速滑回，讓這名乘客能夠登機。

▲▼大陸一架班機在起飛前突然收到「緊急命令」，被要求調頭。（圖／翻攝自百度）

▲蔡東明要趕往上海捐贈造血幹細胞。（圖／翻攝自百度，下同）

報導指出，這名乘客叫蔡東明，現年19歲，是就讀瀋陽某醫學院的學生，同時也在醫院實習。這次趕往上海，目的是為了捐贈造血幹細胞，以挽救一名急性白血病兒童的生命。所幸，在機場人員的協助下，他只用了13分鐘就通過安檢，並成功登機。而機長也加速飛機的行駛，使得這趟航程就算延遲了18分鐘起飛，卻提前20分鐘飛抵上海。

對於延誤班機起飛，蔡東明也感到相當內疚，於是主動聯繫座艙長並說明自己的情況，而座艙長也透過機上廣播，向全體旅客解釋原因並致歉，結果所有乘客聽完後不僅沒有出言責怪，反而都對蔡東明主動捐贈幹細胞的行為感到相當讚賞。該班機的機長也表示，「這一切都是值得的，我也要感謝同機旅客們對我們工作的理解和支持！」

▲▼大陸一架班機在起飛前突然收到「緊急命令」，被要求調頭。（圖／翻攝自百度）

對此，蔡東明也感謝一路以來大家的幫助，也希望自己能真的幫到受贈兒童，讓愛心不斷傳遞，「謝謝你們，否則我不會這麼順利趕到上海，尤其要感謝南航，能把我接上…」

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