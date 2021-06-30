港國安法週年／114人被捕「泛民絕跡政壇」　港府解決麻煩的「萬靈丹」

▲「港版國安法」通過後，香港維護國安委員會隨之成立。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

「港版國安法」6月30日實施屆滿一周年，一年來已有114人被捕、64人被起訴，街頭示威活動幾乎絕跡，政治局勢也發生巨變，眾多泛民主派人士被捕、辭職、遠走海外，民間也傳出移民潮，立場鮮明的香港《蘋果日報》也受到調查，並在資金被凍結的情況下被迫停刊。

根據香港保安局今年6月底公布的數據，「港版國安法」實施之後，共有114人被捕，其中64人被起訴，最年輕者15歲，最年長者79歲，被控罪名以「串謀顛覆國家政權」及「串謀勾結外國勢力」佔最大宗，並且被起訴者中有48人都無法交保，比例超過7成。

▼前香港眾志秘書長黃之鋒在「港版國安法」實施後宣布退黨，但後來仍被控涉「串謀顛覆國家政權」罪。



第一位因「港版國安法」被捕的人為23歲男子唐英傑，他在去年7月1日揹著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，駕駛機車衝撞警員，被控「煽動他人分裂國家」「恐怖活動」等罪，且由於保釋多次被拒，他已經被押超過365天，是目前因「港版國安法」被押最久者。

被捕者之中，有很大一部分都是香港泛民主派的政治人物，包含香港眾志創辦人黃之鋒、立法會前議員毛孟靜、立法會前議員梁國雄、前區議員岑子杰等。

隨著眾多政治人物被捕，香港的政治局勢也發生巨大變化，不只立法會已幾乎沒有泛民主派議員，成為建制派的天下，泛民主派各政黨也湧現退黨潮，更有多個政黨直接宣布解散，還有一些擔憂被捕者甚至遠走海外，如立法會前議員羅冠聰、許智峯、梁頌恆等。

▼黎智英涉「港版國安法」被捕，壹傳媒大樓也遭到搜查。

風波也擴散至媒體界，一向立場鮮明的壹傳媒創辦人黎智英去年12月被捕，香港《蘋果日報》的多名高層也在今年被捕，關聯的三間公司也因涉案而被凍結資金，導致香港《蘋果日報》被迫於6月24日停刊，結束26年的歷史劃下句點。

「港版國安法」實施之後，民間也出現「移民潮」，多間移民代辦公司都證實業務量大增，其中又以英國、加拿大、新加坡、台灣為最熱門的目的地。根據我移民署數據，2020年港人來台獲居留許可人數為10813人，較2019年的5858人成長了近一倍，且光是2020年11月就有2027人獲居留許可。

對於「港版國安法」實施一年來的各種變化，香港政府以非常正面的態度看待，甚至可說是將其視為解決香港各項問題的「萬靈丹」。香港特首林鄭月娥6月24日在一場經濟論壇上指出，國安法在港實施，徹底改變了之前長達一年的社會動盪、暴力破壞，以及人身安全受到威脅的危險局面，也讓國家安全在特區得到保障，「在社會穩定和政治安全有了保障後，我有信心香港無論在經濟、民生、社會發展方面都會迎來更好的未來。」

▼香港民眾上街抗議「港版國安法」實施，被港警拘捕。



原擔任香港保安局局長，近期才升任政務司司長的李家超也在接受大陸官媒《新華社》專訪時表示，「港版國安法」產生的正面作用非常顯著，香港市民基本上已恢復正常生活，「黑暴、港獨以及外部勢力明目張膽搞亂香港等違法活動，已經大大減少，市民不用擔心因政見不同而被襲擊，不用擔心交通被非法癱瘓。可以說，香港國安法制止了香港的亂局，讓我們有信心安居樂業。」

李家超提到，對潛逃外地的犯罪分子，會終身追究法律責任，即使逃到天涯海角也要拘捕，「一旦被捕，他們不但要面對原本應該承擔的法律責任，還會因涉嫌潛逃被加控罪行。」

李家超並強調，讓更多市民理解、支持香港國安法是一項非常關鍵的工作，令他欣慰的是，越來越多的市民支持香港國安法，願意為維護國家安全貢獻力量，「國安處舉報熱線從去年11月開通至今，已收到超過10萬條訊息，運作很順暢，不少信息對我們進行風險研判和個案調查都有幫助。」