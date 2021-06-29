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IG網紅出去玩！？瘋玩「宅家創意大賞」揪粉絲投稿　掀「TOYOTA限時活動」搶破萬元獎金風潮

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

▲TOYOTA攜手多組人氣網紅舉辦《宅家創意大賞》，號召更多粉絲共同參與。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

看著窗外明媚的陽光，加上暑假即將來臨，相信一定有不少人在心中哀號「我的海邊、沙灘、音樂祭」、「前年此時我人正在國外～真想立刻飛出去」、「好想踩點吃爆美食噢」，偏偏受疫情影響這些現在通通不能做，只能待在家狂滑IG。欸咦？但為什麼有好多網紅沒乖乖居家防疫，竟然全家開車出去玩，還有人去露營、衝浪，甚至跑到國外，更po出IG貼文上網炫耀？等等！先別急著發火，其實這是TOYOTA特別攜手多組人氣網紅推出的《宅家創意大賞》活動，眾家KOL們紛紛發揮創意，拍出充滿個人特色想像的居家趣味影片和照片，為已經快被無聊憋瘋的民眾，示範防疫期間待在家也能把生活過得超有樂趣。TOYOTA更特別加碼祭出「宅家創意投稿總獎金6萬元獎勵」，邀請更多人一起參與投稿，從日常宅生活中自找樂子，替這段時間留下珍貴難忘的記憶。

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全台疫情三級警戒，大家都盡力減少移動、群聚，開車出門往往只是為了去賣場補貨糧食和日常用品，有多久沒載著孩子家人出去玩了？親子網紅Rice&Shine在TOYOTA《宅家創意大賞》活動號召之下，就以「家庭偽出遊」為主題拍攝，只見全家人透過組裝遊戲地墊配上手繪logo，在家輕鬆變出一台TOYOTA，大人小孩一起開車兜風超歡樂。夏天就是要到海邊玩水！「聲林之王」人氣選手六艾司在家利用床單被子衣物等在床上鋪出一片蔚藍海洋和白色水花，穿著泳褲、站上衝浪板猛擺pose，不出門也能帥氣又消暑。

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

因疫情在家工作的創作型網紅Sarah也共襄盛舉，以上半身筆挺西裝搭配精緻妝容大紅唇，結果下半身睡褲夾腳拖，巧妙混搭展現WFH的「精髓」穿搭。好想現在就穿得又美又時尚走在國外街頭，學學網紅戴上墨鏡、耳機，換上最愛的服裝和飾品，打開螢幕選部外國電影，在鏡頭前的你立刻有身處異國fu。有山林系網紅乾脆選擇搭帳篷「宅露營」，開啟相關節目以雙眼親近大自然觀察動植物，宅在家最安全。除此之外，還有更多網紅們的宅家創意影片，全都收錄在TOYOTA的IG，提供民眾作為靈感參考。

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

看著人氣網紅示範的宅家創意照片、影片，心中不斷浮現超多好玩點子，迫不及待想拍下來在IG上跟大家分享了嗎？TOYOTA《宅家創意大賞》即日起至7月12日，不限主題，只要完成三步驟：IG追蹤TOYOTA官方IG「＠toyotatw」，將拍好的「宅家創意照片或影片」公開發布於個人IG帳號，最後貼文標籤「#TOYOTA宅家創意大賞、@toyotatw」，即有機會獲得高額獎金。冠亞軍分別可獲得3萬元、2萬元，另有50名幸運參加者有機會獲得7-11兩百元禮券，更多詳細活動辦法都在TOYOTA官方IG帳號查詢得到。

參加TOYOTA《宅家創意大賞》不只好玩又能記錄生活，還有機會賺到破萬獎金，替解封之後的旅遊基金先存一筆、豐富出關前的宅家生活，日子一點也不無聊。

▲▼TOYOTA,宅家創意大賞,IG,網紅,獎金,汽車。（圖／翻攝自即新聞影片）

TOYOTA官方IG：https://www.instagram.com/toyotatw/

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