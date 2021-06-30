快訊／「放火」疑遭仙人跳案揭曉　網紅青青的前男友和同夥被起訴

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼裸體下跪道歉還要賠錢。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

Youtuber「放火」去年9月到網紅「青青」過夜，卻遭青青男友陳罡勳率人破門，逼放火赤裸下跪道歉，簽本票賠錢，事件曝光後，網路上傳出放火裸露的不雅照，外界一度懷疑是青青和男友設局仙人跳，檢警獲報調查認為，單純是陳罡勳不滿放火和女友獨處，撂人逼放火賠錢，台北地檢署30日依恐嚇取財等罪起訴陳罡勳、蔣家豪2人。

放火(李育群)在2020年9月16日和青青(吳雲青)參加烤肉趴之後，一起搭車到青青住處，隔天(17日)凌晨，青青男友陳罡勳在門外叫囂，進門看到自己女友和放火獨處一室，氣得打電話叫4名友人到場，威脅放火脫光下跪，否則要動手打人。

▲陳罡勳(後)曾到台北市警信義分局製作被告筆錄。（資料照／記者邱中岳攝）

放火被迫依照指示，裸體揹著雙手下跪道歉影片，並簽下30萬元本票，最後聯繫友人湊出25萬元贖回本票以及影片後才脫身，沒想到，放火事後向台北市警信義分局報案，網路上卻仍傳出放火的不雅照片。

全案在10月爆發後，青青曾公開發文道歉，坦言因為對陳男謊稱「有姐妹來家裡」，才會造成事件發生，否認想過「設局」、「仙人跳」，後來還公布自己收到的北檢傳票，證實自己只是證人身分。放火也澄清，和青青「沒有發生如外界傳言般的行為」，在事發之前也完全不知道青青有男朋友，之後更自己重現穿衣版的揹手下跪道歉照，引來網友稱讚高EQ。

療癒！紓壓！心訣大公開