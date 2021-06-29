長榮罷工空服員嗆「機師餐加料」　鄉民酸「草泥嗎」挨告結果出爐

▲長榮空服員郭芷嫣遭網友侮辱「草泥嗎」，提告後和解。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

長榮空服員郭芷嫣，因為2019年長榮罷工活動中，在LINE群嗆聲要在不支持罷工的機師餐飲裡「加料」而遭解雇，有人將各界聲援郭女的新聞轉貼到ptt八卦版上，引來許多網友暗酸嘲諷，其中呂姓網友留言「草泥嗎」等不雅文字被郭告妨害名譽，事後呂男賠償1萬5千元，換取郭女和解撤告，台北地檢署29日處分不起訴。

長榮航空員工2019年6月間，為了爭取工作權益發動罷工，郭芷嫣曾公開聲淚俱下地說出被迫幫乘客擦屁股的經歷，罷工結束後，傳出郭芷嫣曾在私人群組中，嗆聲要對不配合罷工的機師餐點裡「加料」，長榮根據流出的對話截圖，已影響飛安為等理由，解雇郭芷嫣，台北高等行政法院2021年4月判撤銷解雇，郭奪回工作權。

▲多名網友在網路上酸罵郭芷嫣挨告。（圖／翻攝PTT八卦版）

不過在「加料」爭訟期間，有網友把媒體報導外界聲援的新聞，貼到ptt八卦版上，引來大批正反意見網友留言推、噓，紛紛遭郭女提告，其中呂姓男網友在2020年2月間留下「聲妳X逼 草泥嗎」，呂男挨告後尋求和解，付出1萬5千元代價，換取郭女同意和解撤告，至於其他挨告網友，將移由其他各地檢署分案偵辦。

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