成醫進駐安南果菜市場篩檢近4000人　黃偉哲感謝助台南疫情清零

▲台南市長黃偉哲等人，前往安南果菜市場感謝成大醫療團隊、衛生局、警察局及果菜市場人員為防疫共盡心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區家庭群聚感染事件發生以來，市府立即於6月28日至30日在安西自辦重劃區免費公有停車場及安南果菜市場設立篩檢站實施PCR擴大篩檢，其中安南果菜市場由成大醫療團隊進駐檢測，至30日共將篩檢近4000人，至目前篩檢結果皆為陰性。

台南市長黃偉哲特地於30日上午前往安南果菜市場感謝成大醫療團隊、衛生局、警察局及果菜市場人員為防疫共盡心力，讓篩檢能夠快速落實，避免感染鏈擴大。





市長黃偉哲表示，因應安南家庭群聚案，市府特別在2個地方開設篩檢站，第1個在安西自辦重劃區免費公有停車場，請確診個案的社區及鄰里居民來篩檢，第2個在安南果菜市場進行大規模篩檢，非常感謝成大醫院的鼎力相助，創造最高的效率，1天篩檢逾1000人，連續3天篩檢近4000人，展現台南的醫療量能，對於社區或果菜市場清零有很大的幫助。





黃偉哲進一步強調，目前台南各大醫療院所都做好院內管控，清零計畫執行地非常徹底，進而有足夠量能幫助民眾、社區及城市做好防疫工作，因此非常感謝醫護人員及衛生局同仁的用心，他們從早忙到晚，在最短時間內把篩檢結果做出來，萬幸篩檢結果目前都是陰性。



成大醫院院長沈孟儒指出，因應本次安南家庭群聚疫情，在安南果菜市場設立擴大篩檢站，是最有效的防疫措施，為了保障市民健康安全，成大醫院參與市府的防疫工作是責無旁貸，一定全力以赴。





目前安南區家庭群聚感染事件確診者經過中央實驗室病毒基因定序後，確定為英國變異株（B.1.1.7），為盡速找出社區內潛在感染源，市府已匡列177位接觸者進行PCR採檢，採檢結果128人為陰性，49人報告尚未出爐，另擴大匡列與確診者住家同社區的41人，PCR全數陰性。



同時6月28日起連續3天於安西自辦重劃區免費公有停車場及安南果菜市場進行安南區鄰里鼻咽PCR擴大篩檢，其中安西自辦重劃區免費公有停車場篩檢站由安南區衛生所進行篩檢。





另安南果菜市場大型篩檢站則開設6個採檢站點，由三分局及市場管理人員協助指揮，並由成大醫院院長沈孟儒現場指導及率領成大醫療團隊包括專責醫師、護理人員、行政人員、工程師等近40人協助檢測工作；28日已篩檢1070人，29日則篩檢1485人，目前出來的PCR篩檢結果皆為陰性，其餘報告陸續出爐中。



黃偉哲除感謝醫護人員及衛生局外，也感謝台南地區農會總幹事及果菜市場人員，一方面維持果菜市場正常運作，一方面鼓勵攤商及貨運人員來做篩檢，既保護自己也保護親友，這樣的努力相信市民都看得到，並致上高度的敬意和謝意。



衛生局長許以霖表示，此次因應安南家庭群聚案，感謝成大醫院在安南果菜市場設立擴大的大型篩檢站，8例確診個案的擴大篩檢部分，包括社區及鄰里的PCR篩檢目前也皆為陰性，因此安南區的家庭群聚案目前暫時告一段落。



雖然台南自28日起已連續兩天0確診，但市長黃偉哲仍呼籲民眾不可掉以輕心，若有察覺自身或親友出現身體不適或呼吸道症狀都須提高警覺，並聯絡衛生所進行快篩，南市府亦會提供部分快篩試劑予以第一線的醫療院所協助檢測，幫助醫師在最短的時間內判斷與轉介，避免疫情傳播擴散。

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