台灣確診死亡高於全球　他們分析跟陳時中「這政策」有關

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



政治中心／綜合報導

為防範Delta病毒株入境，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布6月27日起要入境需全面普篩，這項政策國民黨團先前就曾多次呼籲，但當時並未被採納。事隔一年，陳時中宣布普篩政策後，名嘴朱學恒在臉書諷刺中央「欺騙無助於對抗病毒」；資深媒體人黃暐瀚分析，恐怕是因為中央實施普篩的步驟太慢，才會讓台灣確診死亡率那麼高。

黃暐瀚25日於臉書發文指出，「台灣確診死亡率，為什麼那麼高？」截至24日為止，台灣感染新冠肺炎的確診者，有14389人，死亡605位，死亡率4.2%。然而，全球平均的死亡率，是2.17%，美國的死亡率更低，只有1.79%，「台灣的死亡率高出這麼多？到底發生什麼事？」

黃暐瀚說，很多公衛專家跟醫師，異口同聲「台灣黑數太多啦」！所謂黑數，就是「被隱藏的數字」，簡單的說，台灣「帳面上」確診14389，但「實際上」確診也許早就超過兩萬，甚至三萬。篩檢量能的不足與消極，是無法抓出「實際確診者」的最大原因。

對於普篩政策，黃暐瀚表示，講了一年的「入境普篩」，前兩天終於開始實施了。過去主張入境普篩者，被罵「普篩仔」；希望有戰備醫院的，被罵「方艙仔」；呼籲多買疫苗的，被罵「疫苗仔」。什麼都是「仔」，人人都「買辦」，心懷惡意、靠嘴防疫，怎能不失敗？

近日也有專家認為，台灣死亡率高於全球平均2倍就是因為「確診黑數太多」，對此，指揮中心發言人莊人祥昨於記者會表示，國內致死率4.2%是目前幾個國家相當高的，因此大家認為出現了確定病例母數的低估現象，先前有說過在疫情爆發初期時檢驗量能不夠，所以疫情初期時致死率才會都偏高，像我們這次疫情到了後面，也有看到疫情致死率偏高現象，但是其他國家因為都發生在去年年初，他們的個案數很多所以致死率就會逐漸降低。