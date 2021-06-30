天降1.4兆橫財！房仲瞬間變身世界第25富人　高興4天打回原形

▲詹姆斯的銀行突然多出1.4兆，讓他一夜致富。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國路易斯安那州47歲的房仲詹姆斯（Darren James）發現，妻子的銀行賬戶1夜間突然多出了500億美元（約台幣1兆3965元）鉅款，讓他們瞬間有能力進入《福布斯》億萬富翁排行榜前25的位子。

據《紐約郵報》報導，詹姆斯與妻子在12日發現，他們的銀行餘額突然多出了500億美元，讓他們不知所措，「因為我們不認識有那麼多錢的人」。於是，他立刻打給銀行，但這筆鉅款卻一直原封不動地待在他的賬戶中。

Darren James says he and his family felt what it was like to be billionaires for four days after their bank accidentally deposited $50 billion into an account. https://t.co/7e61fXYBQw — FOX6 News (@fox6now) June 29, 2021

然而，詹姆斯的喜悅並未維持太久，4天後，銀行就發現這筆錢是因為技術性失誤，才被錯誤存入詹姆斯和妻子的賬號，銀行隨後在6月15日進行沖正，結束了詹姆斯為期4天的「億萬富翁人生」。

詹姆斯表示，「我也曾想過，這可能是一位『富有的叔叔』留給我的」，「看到自己的餘額裡有這麼多零感覺真的很棒，但我們不會動用這筆錢，因為我們清楚它不屬於我們，用了這筆錢就形同於偷竊。」

如果詹姆斯真的擁有500億美元的話，那他的身價將在《福布斯》億萬富翁排行榜中，超過Nike的創辦人奈特（Phil Knight），擠入排行榜前25的位子。

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