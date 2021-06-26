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拔管成功，別哭！花蓮重症嬤清醒後得到醫生擁抱：想送他們這禮物

▲成功移除呼吸器後，吳雅汝醫師給了安全帽阿姨被隔離以來的第一個擁抱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲成功移除呼吸器後，吳雅汝醫師給了安全帽阿姨被隔離以來的第一個擁抱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者柯政誟／花蓮報導

5月底被確診染疫的花蓮安全帽阿嬤，因為病情的變化，被轉送至花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，當時兒子透過網路集氣祝福，網友們紛紛為阿嬤祈福。經過花蓮慈院中西醫團隊合力照護後，安全帽阿嬤從重症轉為輕症，並在18日成功移除呼吸器，6月26日下午，歷經將近一個月的住院，終於出院了。

▲成功移除呼吸器後，吳雅汝醫師給了安全帽阿姨被隔離以來的第一個擁抱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院為安全帽阿姨準備安心祝福包與淨斯本草飲，林欣榮院長也帶來證嚴法師的祝福信。

26日下午，花蓮慈院院長林欣榮、重症加護內科病房主任陳逸婷、醫務部主任吳雅汝與護理部主任鍾惠君等團隊成員，為阿嬤送上安心祝福包及淨斯本草飲濃縮液。由於部分家人正在自主健康管理中，團隊透過視訊連線，讓阿嬤與家人分享出院的歡喜。林欣榮院長現場也與阿嬤一起唸出證嚴法師的祝福信，為她及家屬加油打氣。

▲成功移除呼吸器後，吳雅汝醫師給了安全帽阿姨被隔離以來的第一個擁抱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「除了感謝還是感謝！」阿嬤表示，其實自己對於住院前期完全沒有印象，當時就像沒有意識一樣，等到醒過來之後，花蓮慈院的醫療團隊給了他很大的關懷與支持，尤其是當時在移除呼吸器的時候，由於有過一次評估後還需要重新置放插管的經驗，所以，阿嬤跟團隊的壓力都很大，終於在6月18日成功移除呼吸器，可以恢復自主呼吸。

阿嬤說，可以清醒著自己呼吸的感覺，就好像人生重新來一次一樣，然後團隊中的吳雅汝醫師，當下給了我一個擁抱，這是我確診被隔離後第一個接受到的擁抱，也是我重生後的第一個擁抱，真的好溫暖。吳雅汝醫師回憶起當時的情境，心裡只有一個念頭，能自在呼吸是多麼值得高興的事，我的肩膀能讓妳依靠。

「我跟我家人說，出院後我們家可能要吃素了。」花蓮慈院是提倡素食的醫院，阿嬤表示，自己在住院期間，感受到素食其實可以很好吃、很營養，如果能夠對自己的身體、對地球有幫助，其實吃素真的是一個很好的選擇。除了營養的素食之外，花蓮慈院的中西醫合療，也讓阿嬤印象深刻，阿嬤說，在接受合併中藥調理身體後，感覺身體恢復得很快，而且原本之前還在擔心西藥吃太多會傷身體，結果透過中西醫合療，他就對醫療團隊更有信心，相信自己一定可以痊癒。

▲成功移除呼吸器後，吳雅汝醫師給了安全帽阿姨被隔離以來的第一個擁抱。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

 ▲出院前先送上一頂安全帽給林欣榮院長，約定之後再送醫療團隊一人一頂。

被網友暱稱為「安全帽阿姨」的林女士，出院後最想做的事情有兩件，第一件就是想送醫療團隊一人一頂安全帽，感謝花蓮慈院守護她的健康，希望自己也能守護醫療團隊的安全。

另外一件事，就是換上便服跟80多歲的母親視訊，原來阿嬤與家人因為害怕母親年紀大，無法承受女兒罹患新冠肺炎的壓力，一直不敢告訴母親，年長的母親還在念這陣子怎麼都沒看到女兒，還好現在平安出院，可以健健康康地向母親請安，讓母親能安心。

陳逸婷主任表示，確診個案康復出院後，要注意的事項其實跟罹患一般急性肺炎的病人一樣，要注意平常攝取的營養，必要的休息，同時還有全身性的復健運動，避免肌力的流失。

同時陳逸婷主任強調，康復出院的病人，在解除隔離及完成自主健康管理之後，只要沒有再驗出病毒，其實真的不要給自己太大的壓力，可以正常跟親友相處，就跟中央疫情指揮中心建議一樣，注意保持社交距離，並且配戴口罩，落實手部衛生，還是可以恢復到正常的生活。

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