89歲阿嬤使出「致命時尚」！菜市場買肉狂秀「大紅指甲」...1.1萬網友讚爆

▲阿嬤愛追流行、趕時髦，連到菜市場買個肉都要美美的。（圖／翻攝自爆怨2公社）

實習記者高琳景／綜合報導

活到老美到老！一名高齡89歲的阿嬤，雖然年紀不小，但跟年輕人一樣愛追時髦，就連上菜市場也都要打扮得美美的。一名網友就說，阿嬤是他肉攤的常客，上次和阿嬤聊完指甲油後，沒想到今天阿嬤竟擦著「大紅指甲油」特地來給他看。沒想到這張「大紅指甲油」照，在9小時內引來逾1.1萬網友讚爆，直呼「地方阿嬤求認同」。

一名網友今（29）日在《爆怨2公社》發文表示，他是一名菜市場肉販，這名阿嬤是他肉攤的常客。阿嬤明年即將90歲了，由於上一次才和阿嬤聊到指甲油的話題，沒想到今天一早阿嬤又來買肉了，「看她選肉選的心不在焉，簡單包了幾塊肉，結完帳才叫我看她的手！」

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原來阿嬤來買肉的目的是為了炫耀她「大紅色指甲油」的時尚，於是肉販老闆趕緊幫她拍張照，開玩笑說「客人有時候買的不是肉，買的是一種認同。」

▲阿嬤秀出「大紅色指甲油」來給原Po看。（圖／翻攝自爆怨2公社）

從照片中可見，身穿黑黃相間上衣的阿嬤，頭上雖然戴著安全帽，但又長又尖的指甲塗著「大紅色指甲油」，就連脖子上和左右手都掛滿飾品，從外觀根本看不出已高齡89歲，讓原Po開玩笑說，「萬一把房子過給我怎麼辦」？

▲阿嬤當下選肉心不在焉，原來是想給他看指甲油。（圖／翻攝自爆怨2公社）

照片曝光後，網友紛紛大讚阿嬤，「可愛的阿嬤」、「阿嬤很可愛，在跟你炫耀」、「愛水愛美是女人的天性」、「房子過給你怎麼辦」、「阿嬤的手飾也很蝦趴」、、她的心不在焉，都是因為你沒發現倫家擦了指甲油了啦XD」、「老人家會開心，真心覺得自己也高興」、「阿嬤好時尚好美」、「愛美麗的女性，永遠不會老。」、「阿嬤比我還時尚」、「她的心不在焉都是因為你沒發現倫家擦了指甲油啦」。而該篇貼文貼出9小時，就吸引超過1.1萬網友按讚、266則留言。