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獨／起底警官男優！負責教育訓練...拍片運動服一看就知道是他

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警專U姓警務員遭網友指控下海拍攝成人影片，警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

網路Dcard論壇近來有網友上傳一段SWAG新片，片名為「女教師鬼父直接到家用身體輔導爸爸」，並指涉該名影片男主角是北市某警察機關的二線二星警務員，但因為男優臉部全程被打馬，其真實真份難以辨識。遭網友影射的警察機關、警察專科學校發言人受訪時僅低調回應「影片無法辨識」，但包含警政署在內督察系統已介入調查，且疑似下海拍成人片的U姓警務員已遭調離教育單位轉內勤工作，靜候後續行政調查。

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

根據校內知情人士透露，U姓警務員目前在警專擔任中隊長，之前曾在台北市中山警分局擔任警員，因利用工作之餘時間勤奮苦讀，考上中央警察大學二技班，結業後升任巡官，約兩年多升任兩線二星警務員後分發到警專服務，之前在學校擔任中隊長，負責教育、訓練警專正期學生。

▲警專U姓警員遭網友指控下海拍攝成人影片,警專督察系統正深入調查中。（圖／記者張君豪翻攝）

諷刺的是，U姓中隊長身兼教育警專生，培養未來警察新血的教育重責大任，驚傳利用下班時間外出兼差拍成人影片，知情人士透露，因為U姓警務員熱愛路跑運動，形象相當陽光，在校內風評不惡，但從上周SWAG推出該影片後，不少警專師生就眼尖發現，發現這名頭部遭馬賽克的男優，穿著、身材、談吐和校內的中隊長U姓警務員相當類似。

知情者更透露，最誇張的是SWAG「女教師鬼父」這部影片，開場女優與男主角對談過程，男主教身上穿的藍色運動服和紅色運動短褲，竟和U姓警務員在校內主練習跑步時慣用的運動服裝「一模一樣」，校內人士更說，「這事情在上周影片上傳後就在警專鬧開了，男主角講話樣子，校內不少隊職官看了，都覺得和U一模一樣！」

原本U姓警務員接任教育警專生中隊長，更被校方委以重任，將接下警專40期訓導職務，負責管理學生風紀及生活品操，但因警官下海拍成人影片醜聞曝光，警專緊急將他調往內勤靜候調查，除了警職人員拍攝成人影片不當言行，也不派除U員涉及拍攝猥褻品，案件將會朝刑案方向偵辦。

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