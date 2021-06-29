鴛鴦盜侵入雲端偷個資改密碼　盜刷信用卡購物撈百萬

▲黃琪岳侵入gmail帳戶取得民眾個資後，更改信用卡資料盜刷購物買高鐵票。（資料照／刑事局提供）

記者劉昌松／台北報導

男子黃琪岳和女友蔡玉蟬，利用部分民眾懶得設定、變更電子信箱帳號與密碼的習慣，隨機測試電話號碼侵入民眾gmail信箱，從雲端取得個資後，詐騙銀行協助更改信用卡資料，然後隨意盜刷信用卡購物、買高鐵票再退票變現，甚至兌換紅利點數後兌現，半年內5人受害至少上百萬元，台北地檢署調查後將黃、蔡依違反洗錢等罪嫌起訴。

黃琪岳早在2018年間，就曾和蔡玉蟬因使用類似手法，入侵民眾網路銀行盜轉匯款200多萬元而落網，黃已經因洗錢、以及毒品等罪，共被判應執行5年4月徒刑入監，蔡則被判刑1年4月。

但在前案偵審期間，黃琪岳仍不知悔改，繼續用取得的被害人姓名與行動電話，以在電話號碼前隨機添加英文字母的方式，測試google帳號及密碼，只要順利猜到，就可從電子信箱或雲端中，找到民眾存放的個人身分證編號等資訊。

▲辦案人員提醒民眾，用身分證、電話等當成網路帳號密碼，容易遭人入侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

然後黃的女友蔡玉蟬就打電話給銀行客服，佯裝是客戶本人，提供偷來的申分資料比對後，順利更改相關理財設定密碼，藉此將信用卡綁定在橘子支付等網購平台，恣意盜刷購物，甚至偷民眾的信用卡紅利點數去便利商店消費、購買高鐵票後，再辦理退票變現。

總計黃、蔡在2019年間，用類似手法盜刷5名被害人信用卡，獲利至少上百萬元，涉犯《個人資料保護法》、《洗錢防制法》等多項罪名；辦案人員呼籲民眾，網路帳號密碼盡量不要使用個人電話、身分證、生日登記，同時要隨時更改，也要避免把個人資料檔案存在雲端，以免遭不法分子侵入竊取個資濫用。

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