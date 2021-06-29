詐騙車手中計拿70萬假鈔狂奔　警喊：再跑開槍！他嚇到仆街

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名婦人日前接到戶政人員打電話告知，戶口謄本遭到冒用，接著連2天有警官指稱婦人女兒有多個帳戶涉及跨國洗錢案，必須提領70萬供地檢署監管，幸好婦人女兒機警報案，警方將計就計提供假鈔給婦人依約交付，成功逮捕逃跑時「仆街」的車手，訊後依詐欺罪移送偵辦。

▲陳姓車手遇警方埋伏逃逸仆街 。（圖／記者陳以昇翻攝）

67歲郭姓婦人表示，25日中午接到板橋戶政人員打電話來說，戶籍謄本被一名女子冒用，隔天又接到自稱警官來電，要求核對名下帳戶金融資料及存款，27日更有警局金融犯罪科長跟她說，「女兒名下多個帳戶涉及跨國洗錢案，會被關2個月，除非交付70萬元供地檢署監管，就可以免除牢獄之災。」

▼陳姓車手遇警方埋伏逃逸仆街，順利壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭婦先到銀行提出現金，返家告訴女兒事情經過，女兒覺得有詐，機警地打電話向轄區新莊派出所詢問，所長周義哲強調「警察絕不會向民眾拿錢」，於是將計就計，提供假鈔要婦人依約去指定地點交付70萬元，暗地派員在現場埋伏。

▼陳姓車手到超商拿傳真的假公文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日下午，果真出現一名男子拿著台北地院檢察署監管的假公文給婦人，就在取得假現金後，周所長與其他警員大喊「不要動，警察！」，男子立刻拔腿就跑；狂奔近百公尺後，後方周所長緊追在後「再跑要開槍！」，他嚇到軟腳仆街倒地，當場遭壓制逮捕。

▼詐騙集團偽造的假公文 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，31歲陳姓男子在餐廳做廚師，卻染毒癮入不敷出，加上疫情影響沒有工作，才鋌而走險擔任詐騙集團車手，警方訊後依詐欺罪將他移送法辦，並溯源追查幕後詐騙集團，郭婦與女兒事後也親自到所內感激警方協助，警方呼籲民眾要遵循「一聽」、「二掛」、「三查」的防詐三步驟，避免上當受騙。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼被害母女到派出所向周義哲所長道謝 。（圖／記者陳以昇翻攝）