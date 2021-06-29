薔薔父女殲滅「假買屋真詐財」集團　首腦判12年！她霸氣32字回應

▲中華地政士事務所負責人陳國帥，利用屋主不懂房屋交易流程竟拿房抵押借錢。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

2018年女藝人薔薔父親林茂樹踢爆中華地政士事務所「假購屋真詐騙」，負責人陳國帥利用屋主不懂房屋交易流程，哄騙受害人在收取部分訂金後，將房屋過戶給安排好的人頭，再拿房屋去抵押借錢。受害人達10餘人，不法獲利高達上億元。士林法院依違反洗錢防制法等罪，分別判處1年至12年不等徒刑。薔薔得知判決結果，也做出回應。

陳國帥以中華地政士事務所名義，架設「525免頭款配屋網」，刊登廣告宣稱可提供免付頭期款申貸購屋服務，偽造不實財政部所屬國稅局綜合所得稅各類所得資料清單，並以變造不動產買賣契約書墊高買賣價金等方式，持向各金融機構詐取貸款的公司業務。

詐欺集團「假購屋、真套利」犯罪手段及分工：

2017年9月起，陳國帥擔任詐欺集團的負責人，負責主持、指揮、指示，先指示擔任業務的林謚發、趙子頤、簡堃翃、邱陳佑竑、吳宗彥、吳亭佑、洪冠傑在網路、房屋仲介公司等處，尋覓、物色符合陳國帥設定之「無設定抵押權或其他擔保物權」的房地物件。

陳再指示業務員隱瞞中華國際資產公司、中華地政士事務所業務身分，以個人名義看屋，並冒充夫妻或親友之名義，向屋主佯稱「要購屋自住」等，隱瞞實際買受人身分，藉此取得不動產所有人信任，使不動產所有人誤認該業務員就是要購屋自住進而議價，並指示各業務員在簽約前須說服屋主同意給付尾款的期限為3個月，並需使用買方指定的地政士沈咨凡，或其他曾與陳國帥有業務聯絡而使用陳國帥所提供契約書的地政士，並隱暪沈也為中華地政士事務所員工的身分，導致屋主誤認沈就是客觀中立的第三方專業地政士，而同意沈或陳國帥指定的不知情地政士辦理不動產買賣的業務。

薔薔父林茂樹遭騙經過：

林茂樹在2018年6月間某日，在網路上刊登出售大同區房子，林謚發、周建璋見廣告，即與陳國帥、李孟烽、沈咨凡共同意圖不法之所有，基於三人以上共同詐欺的犯意聯絡，由周建璋依陳國帥指示，出面向林洽詢房屋，並稱是「姊夫」的林謚發想購屋給小舅子周建璋居住等等。經過議價後，林同意以2000萬元出售該房子。

周建璋與沈咨凡、自稱為周建璋姊夫的林謚發，在2018年6月22日，在國泰世華銀行松江分行，由沈咨凡提供中華地政士事務所預擬之不動產買賣契約書，與林茂樹簽訂總價2000萬元的不動產買賣契約及價金信託契約，約定分200萬元、200萬元、1600萬元3期給付，林謚發並當場簽發面額200萬元、200萬元、1600萬元的本票各1紙交給沈咨凡保管。林茂樹因而陷於錯誤，誤認沈咨凡為公正的第三方代書，周建璋、林謚發則有給付尾款的意願及能力，因而交出房地所有權狀、印鑑證明、身分證影本給沈咨凡保管，林謚發在2018年6月25日匯款200萬元的簽約用印款到國泰世華商業銀行價金信託專戶，用以取信林茂樹。

2018年6月28日林謚發帶著林茂樹房屋權狀、印鑑證明去中山地政事務所辦理過戶時，此時林茂樹也接到國泰世華銀行通知「沈咨凡有問題」，林茂樹察覺有異立刻衝往中山地政事務所，當場阻止林謚發辦過戶。

同年12月薔薔與父親一同召開記者會爆料陳國帥所有犯行，被害人陸續出面多達10餘人。

去年7月31日士林法院審理後，認陳國帥利用屋主不懂房屋交易流程、急賣心理等弱點，哄騙受害人在收取部分訂金後，即將房屋過戶給安排好的人頭，再拿房屋去抵押借錢，不法所得高達2.5億元，受害人包含林茂樹，依多項偽造公文書罪，判陳國帥6年徒刑。

▼陳國帥在內湖一處高級住宅區遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳國帥審理期間辯稱，「並非要從事犯罪組織」，且買賣房子的目的，也只是要把房子賣出去或租給別人，以獲得利益，只是因為最後創業失敗，才導致無法給付尾款的結果，這僅是單純債務不履行，不能以此認定有何詐欺行為；何況一般不動產賣方，並不重視對方的身分，也不會把此部分內容寫入契約內，而只在意有無拿到尾款。陳強調在契約中佔賣方便宜，但並不代表是詐欺：不動產交易中，使用自己的代書也是常態，也沒有強迫對方使用，代書也只是作為買方代理人協助辦理土地登記或貸款，賣方既未委任代書，本來就不應該信任其中立或專業；至於不動產先行過戶、設定抵押，也是符合契約約定，只要按時付款，就沒有違約，最後仍稱「只是自己資金周轉不靈，導致無法清償」，更強調如果沒受林茂樹訴諸媒體影響，實際上可以慢慢清償各屋主的尾款等。

被害人含林茂樹共26人，法官認定陳國帥詐欺集團已構成組織犯罪、詐欺等罪，判陳國帥合併應執行刑12年6月得入勞動場所強制工作3年，未扣案犯罪所得1億8842萬9910元沒收、沈咨凡8年2月，其餘11人則1年6月到8年不等徒刑；另陳國帥女友、前女友共4人以出借名義則認定不知情獲判無罪。全案可上訴。

對此，本刊告知薔薔判決結果，她也霸氣給回應，「這些人栽在我們手上，他們踢到鐡板了，這個鐵板，就是我們為民除害在所不惜。」

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