美魔女上《告白消防》勾人夫　正宮收「裸照、性感睡衣」包裹崩潰

▲呂姓人妻收到公務員丈夫與小三合照、性感睡衣的包裹，內心如同晴天霹靂大受打擊，憤而提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

美魔女在臉書社團《告白消防》徵友與公務員人夫暗通款曲逾半年，人夫玩膩後向小三提分手，沒想到小三心有不甘，竟將2人全身赤裸相互擁抱合照、性感睡衣及衣服殘渣等以包裹寄給正宮。正宮內心如同晴天霹靂，憤而對小三提告。小三辯稱，自己是被人夫花言巧語、騙吃騙喝。士林地院依2人對話認小三侵害配偶權，應賠正宮30萬。

正宮阿麗（化名）與擔任公務員的丈夫阿強（化名）在2012年1月30日結婚迄今，沒想到阿強竟在去年5月期間透過臉書認識59年次美魔女小艾（化名）。明知阿強有妻室，忍不住愛火的彼此在隔月多次出遊並裸體共浴。今年1月阿強向小艾表示想分手，不滿被逼分手的小艾，決定要將2人姦情證據寄給阿麗。阿麗拆包裹後，內心如同晴天霹靂，心中痛楚難以言喻，便向小艾求償50萬元。

小艾開庭時無辜稱「我並非小三」，起源是阿強小孩生病，她熱心幫忙帶小孩看醫生，一帶就是6個月；但事實上，阿強是百般糾纏、花言巧語、騙吃騙喝，更加碼爆料阿強上班時間不務正業、墮職而罔顧百姓安全、違反風紀，是個不良公務員。

小艾並稱，阿強在通姦除罪化後，告訴她「可以安心繼續交往」，她才決定持續發生性關係。但是當自己千百次拒絕往來，苦勸阿強回頭是岸，阿強卻恐嚇她，要將兩人地下情告訴她小孩及她友人，才會持續畸戀。至於包裹，小艾憤怒向法官抱怨，阿麗為了自己丈夫前途顛倒是非，先是提告再求償，自己實在無力負擔賠償，她也解釋包裹並不是要寄給正宮，而是要將所有物品寄還給阿強。

▼美魔女小三不滿被已婚人夫提分手，決定寄包裹揭開姦情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

法官勘驗對話發現，去年8月9日及24日兩人互傳許多露骨訊息，如「我知道你很愛我」、「你很照顧我」、「自己在這年紀還能碰到你自己真的很幸福」、「自己很幸福還有阿強愛我」、「我每次千里迢迢去找妳只是為了好玩嗎，我可是很認真去陪妳...」，認定兩人發生多次性行為。

士林地院依據小艾曾在開庭時自己承認，「我確實與阿強發生很多次性行為，次數我不清楚」，以及她和阿強發生性行為就知道阿強有配偶，認定小艾侵害配偶權。且小艾在事發時為49、50歲間，並非懵懂無知的小兒，應當知道通姦將影響他人家庭和諧仍為之，對此判小艾須賠償阿麗30萬元。

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