巨乳正妹為閨蜜被劈腿氣炸　「刺殺渣男」還直播！網友卻狂看奶

記者張寧倢／編譯

日本34歲女子荒井奈津子聲稱為了替被劈腿的閨蜜出一口氣，在深夜將閨蜜男友叫過來她家，當時閨蜜也在場，但談判逐漸爆發口角，最後荒井氣得持刀刺向男子，而且現場錄音竟同步在網路上進行直播。警方以現行犯逮捕了荒井，然而，被捕新聞畫面曝光後，許多網友被荒井的巨乳吸引而不禁歪樓。

▲花名「天癒いちご」的荒井奈津子是新宿歌舞伎町的酒店公關。（圖／翻攝自推特「1princess_72」）

根據日本FNN、TBS報導，34歲的荒井奈津子以花名「天癒いちご」在酒店從事女公關，推特上追蹤的唯一帳號就是與荒井感情最要好的閨蜜「要りか」，而荒井將31歲的男同事朝日介紹給閨蜜認識，雙方也真的發展成戀人，沒想到，朝日卻和另一名酒店女同事劈腿，還對女友謾罵毆打，荒井知情後相當憤怒，24日還發布了一大串辱罵朝日的推文，還發布一張菜刀的照片稱「準備殺掉犯罪者」。

▲荒井奈津子的閨蜜「要りか」（RIKA KANAME）也在歌舞伎町的酒吧上班。（圖／翻攝自IG／rika_kaname）

報導稱，荒井25日與朝日講好要針對劈腿一事見面聊，之後便把朝日叫來她位於東京新宿區的住宅，當時閨蜜「要りか」也在場，更利用網路平台現場錄音直播，談判情緒越演越烈，荒井一氣之下竟一邊喊著「我要殺了你」，一邊持刀刺向朝日，導致他肩膀受到輕傷，逃到陽台。就在荒井打算繼續攻擊之際，警笛聲響起，不久後警察便按了門鈴，以現行犯逮捕荒井。

▲荒井奈津子與「要りか」感情相當要好，甚至推特的追蹤中帳號只有閨蜜一人。（圖／翻攝自推特「1princess_72」）

報導指出，荒井在接受警方調查時供稱，因為閨蜜為了劈腿男友非常苦惱且痛苦，甚至想要自殺，才讓她無法原諒被害者，「我想要殺了這個男的。」同棟公寓居民似乎不知道發生什麼事，還詢問警方，但員警只透露是男女間的爭執。新聞畫面曝光後，雖然是嚴肅的社會案件，但有許多推特網友還是歪樓，在留言或發文時特別關注案件當事人的身材與修圖技巧。

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