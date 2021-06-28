台灣億滋捐贈超過千箱麗滋餅乾　攜手公益夥伴助弱勢家庭度疫情難關

▲台灣億滋攜手公益夥伴在疫情中捐贈超過千箱RITZ麗滋餅乾支持弱勢家庭。（圖／中華民國紅十字會、安得烈食物銀行提供）

圖、文／台灣億滋提供

在目前持續發展的新冠肺炎疫情下，弱勢族群及家庭在疫情下的生活補給和營養健康狀況牽動人心。台灣億滋股份有限公司透過公益團體中華民國紅十字會、安得烈食物銀行及財團法人人安社會福利慈善事業基金會萬華平安站等夥伴的協助和接洽，於近日捐贈超過1000箱RITZ麗滋餅乾给全台灣各區的弱勢族群和家庭，希望以實際行動協助台灣順利度過疫情難關。

弱勢族群是受新冠疫情衝擊最大的群體之一，許多家庭因疫情喪失了經濟來源；停課也使仰賴學校營養午餐的孩童們缺乏食物供應，急需食品和營養的補充。關注到此一情形，台灣億滋的員工及負責人討論後決定，將公司旗下產品超過1000箱的RITZ麗滋餅乾捐贈給慈善機構團體，為弱勢群體盡一份綿薄之力，解決他們的燃眉之急。愛心捐贈的餅乾將由上述慈善機構從六月底至七月各自陸續發放給各區的弱勢群體民眾及家庭，包含中低收入家庭、課輔兒童、無家可歸者等，預計將有5000多位民眾及600多個家庭受惠。

▲透過麗滋餅乾組合「安心食物箱」鼓勵民眾找回疫情前的生活樂趣。（圖／安得烈食物銀行提供）

台灣億滋總經理蘇彥竹女士表示，自疫情發生以來，台灣億滋一直時刻心繫公司員工和台灣民眾的健康。這次透過與慈善機構攜手捐贈餅乾，希望透過一份小小的心力，給受到疫情衝擊的弱勢家庭送上及時的撫慰和食物補充。「做正確的事（Do what’s right）」是我們企業秉持的行動價值觀，希望以此來回饋台灣民眾長期以來對品牌的支持，更重要的是，在這個非常時期，以行動做為號召來集合社會善心力量，共同協助台灣盡快順利度過疫情。

▲人安基金會桃園站協助發放愛心捐贈的麗滋餅乾給弱勢團體及街友。（圖／人安基金會提供）

麗滋RITZ餅乾擁有85年歷史，是億滋國際旗下享譽國際的知名餅乾品牌。麗滋餅乾微鹹的滋味和豐富的餅乾層次在台灣廣受消費者喜愛。透過鹹甜不膩口的餅乾，不僅能「吃飽」趕走飢餓，還可以同時滿足「吃巧」的豐富層次與美味。此外，麗滋的品牌精神還提倡人們享受生活，用生活中簡單的小事增添趣味、豐富生活，藉此也希望鼓勵民眾擁抱樂觀積極的心態，找回疫情前生活的樂趣。

▲RITZ 麗滋於社群發起對第一線人員的感謝活動。（圖／麗滋提供）

疫情時期，為了感謝所有對抗疫情第一線辛勞的工作人員，及呼籲消費者減少外出且照護自我健康，麗滋RITZ也於粉專發起「宅家防疫 RITZ感謝有你」活動，力邀消費者不吝分享對第一線醫護、警消、及配送人員的感謝，在疫情嚴峻之際，互相扶持，同心走過挑戰。