士林地檢署結合三團體　募集500份「抗疫關懷箱」...背後有洋蔥！

▲士林地檢署繆卓然檢察長(中)與士林榮譽觀護人協會、更生保護會士林分會及犯罪被害人協會募集500份抗疫關懷相箱。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對嚴峻疫情，24日士林地檢署由繆卓然檢察長結合士林榮譽觀護人協進會、更生保護士林分會及犯罪被害人保護協會規劃相關紓困措施。在首波募集由更生人及馨生人營業產品「抗疫關懷箱」500份，希望能立即轉送到雙北地區需要協助的弱勢家庭，創造雙方都獲得援助的效果。

疫情間，繆卓然檢察長積極主動與三會接觸，並調查司法保護對象受疫情影響，導致生活、工作、家庭等急難問題，也透過司法保護緊急紓困，除了規劃實施中的「後疫情時代」服務計畫，希望能從「就業」、「經濟」、「 生活品質」、「家庭」、「情緒」、「防疫習慣」等6向度，快速找出因疫情影響生計及家庭生活陷入困境的家庭伸出援手給予幫助。

▼500份抗疫關懷箱，份份都來自更生人、馨生人用心手作。（圖／記者黃宥寧攝）

在三會協助下，全面檢視並立即給予溫暖的關懷，規劃點子參考「蔬果箱」、「宅急配」及參考現今提倡的「零接觸外送」等概念，將更生人與馨生人營業的產品，轉送到有立即需要獲得協助的家庭，跨越三會藩籬與地域限制，希望能加強彼此資源共享，創造雙方援助效果。

防疫箱的內容物也細藏令人感動且正能量的小故事，飽滿紮實的手工麵包、餅乾，來自內湖向日有機農場，由約10位曾經因吸毒、逞凶鬥狠入監服刑過的更生人手工做出。他們希望透過自食其力的方法，擺脫過去曾經貼在他們身上的標籤，也盼每個人吃到嘴裡的不僅是食物的好滋味，也能品嘗到他們的洗心革面的真心。

士林地檢署與三會將在2周內，聯繫弱勢家庭採用外送員模式，將「抗疫關懷箱」且零接觸送到府，希望能透過這次抗疫行動，也能夠協助政府將疫情影響降到最低。

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