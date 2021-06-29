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桃園婦接來電「檢查鈔票號碼」急領48萬　一句話點醒保住積蓄

▲張婦人遭詐騙前往領郵局提領現金。（圖／桃園警分局提供）

▲張姓婦人遭詐騙前往郵局提領現金。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市張姓婦人接獲詐騙佯稱涉及毒品洗錢，必須將帳戶提領供其「檢查鈔票號碼」郵局行員發現婦人提領突然領取帳戶內所有48萬餘元，驚覺有異乃通報警方，員警以其與歹徒對答有簡略筆記，上面寫有「洗錢768萬元」，當場詢問被害人有這麼多存款可以洗錢嗎？使被害人醒悟過來，確信自己差點被騙。

▲筆記本寫著「洗錢768萬元」。（圖／桃園警分局提供）

▲筆記本寫著「洗錢768萬元」但張婦帳戶內僅有48萬餘元。（圖／桃園警分局提供）

28日15時20分，桃園警察分局景福派出所員警張品莉及楊品萱接獲轄內郵局行員通報，有民眾疑似遭詐騙欲提領大筆款項。員警立即前往瞭解，張姓婦人表示，提領48萬餘元要裝潢房屋。

▲行員與員警耐心勸說阻詐。（圖／桃園警分局提供）

▲行員與員警耐心勸說成功阻詐。（圖／桃園警分局提供）

經員警與行員細心關懷勸導詢問，張婦才說是在家接到「電信公司」催繳款項的電話，因為都是用帳戶自動扣款，被害人不予理會，對方卻話鋒一轉，表示扣款帳戶涉及毒品洗錢，隨即有自稱檢察官的人說其涉嫌重大，必須把帳戶內的錢全部領出，等候他們派員「檢查鈔票號碼」，並不得洩漏機密，若有人問就說要裝潢房子。

張婦信以為真，跑到郵局要領出所有存款，經員警及行員解釋勸說，被害人仍半信半疑，員警見其將與對方的對答有簡略紀錄，上面寫有「洗錢768萬元」，當場詢問被害人有這麼多存款可以洗錢嗎？使被害人醒悟過來，確信自己差點被騙，感謝警方幫她保住積蓄。

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