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「供吃住」拐人頭戶軟禁！囂張嗆警：疫情期間不能羈押我

▲假投資設局詐騙，嗆警疫情不可抓 。（圖／記者洪靖宜攝翻）

▲黃嫌因心虛企圖脫逃而遭警方壓制在地 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有詐騙集團以假投資虛擬貨幣可獲利的術語來騙人，一名男子在網路上以「生活開銷不用再節儉，想吃什麼就吃什麼」為噱頭，誘拐被害人上當提供帳戶讓詐騙集團洗錢用，還會將人軟禁在日租套房內，嫌犯被逮時還嗆警方說「疫情期間不能羈押我啊！」，但最後還是被依法移送偵辦。

▲假投資設局詐騙，嗆警疫情不可抓 。（圖／記者洪靖宜攝翻）

▲黃男在臉書上打出「生活開銷不用再節儉，想吃什麼就吃什麼」來吸引民眾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

30歲的黃姓男子於社群網站Facebook上刊登，打著「招募人才夥伴」的口號，內容提及「生活開銷不用再節儉，想吃什麼就吃什麼，想買什麼奢華物，都不成問題」，還附上大量千元現鈔照片，但其實是私下招募自願性人頭提供帳戶，讓詐欺集團成員轉帳洗錢用。

嫌犯先提供吃、住且有支薪為誘因，誘騙民眾提供帳戶，先將人帶到銀行申報網路轉帳後，接著「半軟禁」在日租套房內限制自由，待有被害民眾將錢匯入此帳戶後，接著由車手提領，等到該人頭帳戶經被害人報案警示無法續行使用後，才讓人離開。

▲假投資設局詐騙，嗆警疫情不可抓 。（圖／記者洪靖宜攝翻）

▲被逮時還嗆「疫情期間不能羈押我啊！」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑大隊偵五隊發現目前至少有4位被害人有提供帳戶給詐騙集團使用，有多達60多名被害人被以這種假投資虛擬貨幣受騙上當，詐騙金額約新台幣600萬餘元。警方逮捕黃嫌過程中，他因心虛企圖脫逃而遭警方壓制在地，還一度謊稱假身分，不過一查發現他竟是通緝犯，知道躲不掉了，更異想天開向警方嗆說：「疫情期間不能羈押我啊！」，但這完全沒用，經警方確認黃嫌身分後，扣得作案用手機1支、毒品安非他命1包、吸食器1組等物，全案依觸犯刑法詐欺及毒品罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，高雄地方法院裁定羈押。

▲假投資設局詐騙，嗆警疫情不可抓 。（圖／記者洪靖宜攝翻）

▲扣得作案用手機1支、毒品安非他命1包、吸食器1組等物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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