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批向心案陸商「詐騙犯」　管碧玲與2網媒挨告妨害名譽結果出爐

▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲港商向心(圖)涉共諜案，扯出另名陸商孫天群疑為金融詐騙犯。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松／台北報導

大陸男子王立強前年向澳洲媒體自爆，受香港商人向心夫妻指示在台做諜報工作，立委管碧玲舉行記者會，質疑向心和另名大陸商人孫天群是「金融詐騙犯」，另外2家網路媒體也分別撰寫相關報導，被孫跨海提告妨害名譽，但台北地檢署認為，相關內容曾被大陸媒體報導過，管等3人陳述有所本，28日都處分不起訴。

王立強2019年11月間，向澳洲媒體爆料，指大陸企圖介入當年的台灣總統大選，點名港商向心、龔青夫婦是共諜，向心夫妻因此遭台灣限制出境，被查辦涉嫌違反《國安法》案件至今，事件爆發沒多久，前立委蔡正元透露大陸商人孫天群的一段錄音，質疑王立強是假共諜。

▲▼民進黨召開「回應蔡正元介入共諜案記者會」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲管碧玲(左)因為質疑陸商孫天群詐騙有所本、且屬可受公評之事，獲得不起訴。（資料照／記者呂佳賢攝）

之後《上報》記者仇佩芬與《放言》編輯黨一馨，分別在網路上撰文直指孫天群在大陸是詐騙犯，立委管碧玲也舉行記者會，質疑孫天群在幫向心洗刷「間諜」污名，2人都是金融詐騙犯。

孫天群因此委託律師跨海控告管等3人涉嫌妨害名譽，但3人拿出先前大陸媒體的舊報導，指孫天群曾被陸媒質疑涉嫌吸金、炒股，檢察官調查認為，整起爭議起因於王立強、向心共諜案，屬於可受公評之事，而管等3人所說所寫都有所本，並非憑空捏造，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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