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癌症、重症者「順位第九」打不到疫苗　急診醫曝實況：請中央三思

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北醫師為準媽媽施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

急診醫師白永嘉28日晚間發文指出，癌症及重大傷病者三天兩頭要到醫院報到，但現在正值疫情嚴峻期間，這些人不僅高風險暴露，抵抗力又是最弱的，接種順序卻排在第九類，呼籲中央決策者三思，將這類族群的順序提前。

白永嘉表示，最近這一兩個禮拜，各醫院急診滿載，很多嚴重病人更無病房可住，在這之中，有一些人每隔幾天就必須要到醫院報到的，那就是重大傷病、癌症接受化療的病人，他們抵抗力最弱，又常暴露在高風險環境，卻遲遲無法接受疫苗注射。

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翻開最新接種十大順序，第一到第十類分別為：

一、醫事人員

二、中央及地方政府防疫人員

三、高接觸風險第一線工作人員（航空機組員、商船船員、港阜入境作業人員）

四、特殊情形必要出國者（外交或公務、國家選手）

五、社福照護系統（含照護、洗腎患者）

六、75歲以上長者、孕婦

七、維持國家安全及社會機能者（軍人、國安人員、警察、運輸倉儲業者、幼兒園托育機構）

八、65-74歲長者

九、可能增加感染及疾病嚴重風險（19-64歲易導致嚴重疾病高風險者、罕病或重大傷病）

十、50-64歲成人

白永嘉表示，希望中央決策者三思，將癌症及重大傷病患者的施打順序提前，「他們不可能宅在家，進出醫院卻非常危險！很多三四十歲重大傷病的病人，年紀不到不能施打，但卻非常非常虛弱，萬一確診會很嚴重！」

▼白永嘉醫師。（圖／翻攝自臉書／白永嘉醫師）

▲▼白永嘉醫師。（圖／翻攝自臉書／白永嘉醫師）

▼COVID-19疫苗公費接種對象。（圖／衛福部疾管署）

▲▼癌症、重症者「疫苗順位排第九」　急診醫為患者請命：盼中央三思。（圖／翻攝自臉書／白永嘉醫師）

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