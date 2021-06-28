放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

【速報】千葉県八街市で小学生の集団下校の列にトラックが突っ込みました。— TBS NEWS (@tbs_news) June 28, 2021
消防などによりますと小学生２人が心肺停止の状態で、
６歳から１０歳の小学生の男女３人が重傷だということです。トラックの運転手は現在、現場から警察署に移動して警察がくわしい事情を聞いています。 pic.twitter.com/oOQyTyslHQ
記者王佩翊／編譯
日本千葉縣28日下午3時半發生嚴重車禍事故，5名小學生放學後正準備一起走回家，怎知路上卻突然遭失控的卡車撞上，其中2人死亡，3人重傷失去意識。目前肇事司機已被帶往警局，詳細事故原因與經過仍待釐清。
根據《日本放送協會》報導，千葉縣八街市28日下午3時半發生卡車撞人事故。當時一共有5名6到10歲的國小學童行經此處，卻突然被這輛暴走的卡車迎面撞上，當場被撞飛到一旁的田裡，其中2人死亡，3人重傷昏迷。
據悉，事故現場位於附近朝陽小學1公里遠處，5人皆是就讀於朝陽小學的學生，事發當時應該是放學正準備走回家。
警消目前仍在調查傷者的身分與事故原因，而肇事駕駛也被帶往警局接受調查。八街市教育委員會與朝陽小學也已一同派員前往現場了解情況。
Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast
讀者迴響