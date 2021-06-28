倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

▲東京奧運代表團已有95%的人員完成首劑疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式登場，距離開幕僅剩不到1個月，各方也正如火如荼地進行準備。日本奧委會長山下泰裕28日表示，約95%的日本代表選手已經開始接種新冠疫苗。另外，包含教練在內，預計一共有1600名相關人員施打疫苗。

根據《路透社》報導，日本奧委會長山下泰裕28日向記者透露，東京奧運的日本代表團與其相關人員已從6月1日起陸續接種疫苗，包含教練、隨團工作人員在內，共有1600人。他提到，「日本選手與候補選手已經有95%完成第一劑疫苗接種，95%可以說是相當高的數字。」

此外，國際奧委會長巴赫也透露，即將入駐選手村的海外選手團及相關工作人員，也有84%完成首劑疫苗接種，希望能盡力防堵在奧運期間發生感染。山下泰裕則提到，就算完成2劑的疫苗接種，也無法保證所有海外選手入境時皆是陰性，因此機場入境防疫措施以及後續的檢查更為重要。

事實上，26日才傳出，有烏干達東奧代表團的團員入境日本時，被驗出確診，但同團的密切接觸者並未馬上接受隔離，反而還繼續往大阪市區移動。因此日本當局決定在東京成田與羽田機場設置聯絡處，以利於後續匡列密切接觸者。

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