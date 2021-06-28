國產疫苗「線上直播審查會議」？陳時中：目前沒這準備

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

國產疫苗高端、聯亞陸續公布第二期期中報告，顯示安全性及耐受性良好，無不良反應，中和效價符合預期，將由食藥署進行緊急使用授權（EUA）審查。關於國產疫苗爭議不斷，外界也好奇是否會效法美國FDA將審查過程全部「線上直播公開」，對此指揮中心指揮官陳時中回應：「目前沒有準備」。

今日記者會中有媒體詢問審查國產疫苗時，存在許多爭議與討論，參與會議的專家是否有做過利益迴避？對於審查過程是否會效法美國FDA將線上直播公開報告？對此，陳時中回應，「現在決定讓專家能有比較自由辯論討論的空間，我們目前沒有準備要做直播。」

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▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

國產疫苗高端、聯亞陸續公布第二期期中報告，將由食藥署進行緊急使用授權（EUA）審查，但現傳出6月中就送件的高端疫苗，還有一些資料待補件，審查時間恐生變。陳時中回應，食藥署在做相關審查時，都被批評「過嚴」，尤其在新藥、新疫苗上，更要小心謹慎，對於相關技術性文件資料也是相對嚴格，何時審查也要看文件完整性。

食藥署長吳秀梅表示，聯亞與高端都是在同一實驗室產出，收案方式、實驗方法雖不同，但因免疫原性都一樣，所以血清陽轉率與抗體效價可直接類比，只不過現在還沒收到分析報告，也無法預測結果。

至於高端是缺了哪一些資料？吳秀梅表示，都是一些非常細節的技術性文件，食藥署站在幫國人安全把關的立場，已發函告知廠商儘速補件，因為有些實驗資料需要委託實驗室配合進行，因此EUA審查可能延到7月底才能執行，是否能順利通過，還有待審查結果而定。