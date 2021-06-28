台南市議會國民黨團呼籲縣市首長要求採檢兩次　黃偉哲：專業問題不需政治化

▲黃偉哲市長對台南市議會國民黨團要請全國22縣市長勇敢站出來，大聲要求中央入境全面2次普篩，這部分他覺得不需要這麼政治化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對國民黨團要求中央政府入境全面2次普篩，新北市長侯友宜也喊出入境者採檢兩次，黃偉哲市長指出，尊重國民黨團的想法，但專業歸專業、政治歸政治，要請全國22縣市長勇敢站出來大聲要求，這部分他覺得不需要這麼政治化。

黃偉哲市長說，至於要怎麼樣，到底是入境篩一次，然後居家檢疫、集中檢疫後再篩一次，還是如何，其實我們都希望在一個合理的討論上來討論，譬如說每個要來台灣的人，他們本身都必須檢具登機前72小時的PCR篩檢陰性證明，這是第一關，第二關為了擔心他們在飛機上被傳染，或是檢具的PCR證明是造假的，所以入境之後我們一律要求他做簡易的動作，只是有7個Delta病毒比較盛行的國家，他們所入境的人，我們希望他們集中檢疫，避免跟家人接觸，其他國家因為Delta病毒還沒有那麼嚴重，所以我們允許他居家檢疫，只有這個不同，另外由於Delta病毒發病進程比較短、比較快，而且來勢洶洶，所以我們在入境的時候給他做PCR，尤其是他剛進駐集中檢疫所的時候，給他做PCR的部分，因為這樣有所有一點不同。

黃偉哲說，至於是不是採取入境全面普篩，這是一個可以討論的問題，我們也願意跟中央來做一個討論，那所有的學者專家，包括公衛學者、醫師碰到這個問題，其實大家都有不同的見解，我們願意在一個開放的平台上，而不是一個政治的平台上，來做這樣子的一個議題操作。

黃偉哲說，國民黨團提到已經預測該群聚家庭可能是Delta病毒，但其時間序上以及症狀的表現，都是有一些落差的，他們在6月10日就已經有一些症狀了，那6月11日才是祕魯相關的Delta病毒的確診者來台南，這中間可能是時間序有差別的問題，還是要等基因定序來做一個比較清楚的部分，來做一個最終的答案，我們在此都不做任何的臆測。

衛生局長許以霖說，是不是要一次把所有的量能用進去對付所有的事情，就跟我們為了假設全民一直在強調說0確診，而把全民的生活跟經濟弄到一個窒息，其實他覺得這都是要考量的，因為防疫已經不是1天、2天、1個月、2個月的事情，是一個長期的事情，甚至在後疫情時代，我們的生活都會產生相當大的變化，所以我們還是尊重也是遵循中央訂定的階段性的一個做法，這個我覺得我們地方，尤其在我們與公衛學者來講來看的話，其實是非常合理的做法。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色