安南家庭群聚擴大篩檢　165人PCR陰性！1萬快篩劑配發基層診所

▲台南市長黃偉哲指出，安南區家庭群聚確診擴大篩檢首先匡列接觸者131人，其中124人採檢PCR陰性、7人報告未出，再擴大匡列確診者住家同社區19戶共41人，經PCR檢測皆陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，28日全國新增60例本土個案，台南無新增本土確診個案，針對安南家庭群聚事件，家族8名確診者向外逐層擴大匡列及篩檢，首先匡列接觸者131人，其中124人採檢PCR陰性、7人報告未出；再擴大匡列確診者住家同社區19戶共41人，經PCR檢測皆陰性。

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黃偉哲說，「還是必須呼籲市民朋友們發現身體不適症狀，或是發現家人有身體不適症狀，或是發現從外地回來的家人或親友身體有不適症狀，就來進行快篩的動作。市府會提供快篩的量能在各個衛生所。由於有些英國變種或是已經大家聞之色變的DELTA變種，事實上都有一些症狀跟感冒或呼吸道症狀類似的，儘管有一些發燒與沒發燒，頭痛與沒頭痛，流鼻水與沒流鼻水，喪失嗅味覺與沒喪失嗅味覺，但是容易讓民眾自以為自覺得像是一般感冒。甚至於是第一線的診所也會在第一時間沒有檢查出來，所以28日要提供1萬劑快篩試劑量能給第一線的醫療院所，尤其是跟耳鼻喉科相關，或是有機會民眾會去就診的醫療院所。那希望他們秉於他們所受的專業訓練，能夠在第一時間轉介或者是邀請病患去篩檢，他們本身如果儲備一些快篩的能量，也許也能夠幫助醫生做判斷。」

黃偉哲指出，目前針對確診者同鄰里居民，自28日上午連續3天設立擴大篩檢站，每天將可進行500人PCR採檢；為慎重防止擴散，篩檢對象也擴及安南區市民，自28日下午連3天於安南果菜市場（花卉市場）設立篩檢站，每日將可進行1000人PCR採檢；另外，對於確診者工作場域可能接觸之消費者進行電話關懷，並以簡訊通知可能與確診者足跡同框者，盡力做好每一層防疫工作，避免感染鏈持續擴大。

衛生局長許以霖指出，CDC已於上週甚至更早之前已提到，為鼓勵醫療院所依照病患的TOCC接觸史、職業、旅遊史的研判通報採檢，民眾到指定的採檢站如果驗出來結果是陽性。譬如他去大型醫院PCR驗出陽性，我們即給通報院所獎金，1例1萬元作為鼓勵。

黃偉哲指出，7月1日莫德納疫苗就會來到台南，中央計分2批配給，台南市第1批的量能大概7萬多劑，我們會把這個7萬多劑的部分，台南市將規劃台南市孕婦、75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者至台南市37家衛生所、188家合約醫療院所及大中小型接種站施打疫苗；另外，為方便民眾接種，另外增加13家專責醫院，讓台南市1至5類施打對象、孕婦、75歲以上長者及65歲以上具原住民身分長者可利用醫院掛號系統或專線掛號，詳情請見https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2A9 。

台南市衛生局強調，依據中央流行疫情指揮中心5月5日公告，考量COVID-19感染個案臨床症狀多屬非特異之發燒或呼吸道症狀，為強化基層院所分級醫療轉介服務，醫療院所如研判就醫民眾有疑似症狀或為建議採檢者，請開立轉診單轉介至台南市14家指定社區採檢院所（ https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A7C2B2 ）；檢驗結果為陽性者，發給開立轉診單之基層院所確診病例通報獎勵金，每例新台幣1萬元，詳見公告網址https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/TlNcPHi-R8masQS6bTF8IA?typeid=9 。

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