環保A好康　台南市5回收折價換好物活動又來了！

▲台南市環保局「5回收折價換好物」活動，持廢乾電池、廢電扇、廢顯示器、廢平板、廢筆電等任一品項至轄內大同3C、順發3C、特力屋及愛買等28處合作店家，就可兌換購物折價券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保A好康活動又來了！台南市環保局連續4年辦理「5回收折價換好物」活動，7月1日起至8月31日持廢乾電池、廢電扇、廢顯示器、廢平板、廢筆電等任一品項至轄內大同3C、順發3C、特力屋及愛買等28處合作店家，就可兌換購物折價券，現折現買，數量有限，錯過可惜。

環保局合作賣場包括台南大同3C（18家門市）、順發3C（7家門市）、特力屋(2家門市)及愛買台南店，相關活動訊息及兌換地點，請至環保局資源回收全民動起來網站2021年度活動專區下載查詢。（https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）。

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市長黃偉哲表示，鼓勵民眾在生活中落實資源回收，一定要打造出方便、多元的回收管道，「5回收折價換好物」結合賣場合作辦理，而且回收所換得的折價券，現場購物不拘品項均可折換，便利性高，市民朋友一定要踴躍參與。

5回收折價換好物活動，廢乾電池每公斤兌換15元折價券、廢電扇每台兌換20元折價券、廢顯示器每台兌換60元折價券、平板電腦每台兌換80元折價券、廢筆記型電腦每台兌換100元折價券，每人折價券上限200元。

環保局長謝世傑表示，「5回收折價換好物」今年第四次舉辦，兌換的金額逐年增加，第一年兌換2萬2千餘元折價券，第二年躍為7萬9千餘元，估計今年兌換會再提升。折價券的金額不多，但民眾反應熱烈，顯見資源回收的觀念已漸深入人心，逐漸成為日常。

環保局統計，109年5回收折價換好物，回收品項—回收廢電扇120台、廢筆電105台、廢鍵盤55台、廢平板214台、廢乾電池237公斤、廢顯示器251台。108年回收品項-廢電風扇10台、廢鍵盤21台、廢筆電31台、廢平板電腦32台及廢乾電池126.9公斤。

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