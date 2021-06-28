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台南藍軍請全國縣市首長站出來　要求入境全面普篩

▲台南市議會國民黨團請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Delta病毒入侵，台南市議會國民黨團指出，600多條人命血的教訓，黨團請蔡英文政府不要再跟全民為敵卡疫苗採購，請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。

台南市議會國民黨團指出，黨團接獲年輕民眾陳情，甚麼時候輪到他們打疫苗？因為屏東Delta確診者2度造訪台南，看到全球有92個國家淪陷，鄉親擔心台南8名確診者染的是Delta，病毒已在社區擴散，不論年輕或老人大家都求打疫苗。

黨團書記長李中岑指出，新冠疫情已奪走600多條國人性命，百業也掀起倒閉潮，很多民眾生活陷入困境，屏東Delta確診患者2度到台南，鄉親非常擔心再度發生社區傳播，在市府公布台南有8名確診者前1天，台南市民已到處在傳，為防範疫情擴散跟市府求證卻被打太極，第2天市府公布安南區8人確診，鄉親氣壞了為何不提早公布？大家擔心是Delta。

▲台南市議會國民黨團請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副書記長李鎮國表示，屏東面對Delta病毒用準4級高規格審慎防堵，他的Delta確診者2度來台南活動，台南市府只匡列4人只用2.8級面對，輕忽了，近來打疫苗排隊人龍也未保持安全距離、高風險政治參選者穿梭其中，市府縱容民眾都希望趕快降低等級心態下，出現鬆散與警覺心降低等缺口，突爆出家族群聚感染8例後，讓民眾從連續11天0確診慶祝行情，到開始懷疑實聯制與市府疫調是否確實。

▲台南市議會國民黨團請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪玉鳳說，公布疫調的目的就是希望市民及早防範，以免疫情擴散，所以公布的時間一定要早，而且要確定，這次安南區8人確診疫情，全台南市民都知道了，足跡有到過北區和中西區，傳得沸沸揚揚，就是台南市政府不知道，真的公布了，時間又寫得很籠統，讓市民無法判斷足跡時間是否重疊要不要去做快篩，枉費黃偉哲市長有公衛背景。

▲台南市議會國民黨團請全國22縣市首長勇敢站出來，大聲要求蔡英文政府入境全面2次普篩，絕不容3+11破口再度出現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝憂心的表示，印度Delta變種病毒來勢洶洶，台南市1天就傳出8個病例，真的讓市民陷入驚恐和極度不安，入境要普篩才能將病毒阻絕於境外，且要加強疫苗接種，才能有效遏止疫情擴大，對於市府的防疫，也有必要加強警覺，基層診所未能有警醒及時進行快篩，錯失隔絕病毒的機會，市府應該記取教訓且以此要求中央擴大普篩，至少基層診所要有快篩的充足量能。

書記長李中岑強調，根據WHO的資料Delta已入侵全世界92個國家，Delta病毒比新冠病毒染疫風險高60％，只要15秒就會讓身邊的人染疫，美國非常擔心沒有注射疫苗的年輕人染疫，正加強疫苗注射並打第2劑對抗年輕人口中的大魔王，反觀台灣，因為民進黨沒有會議記錄的3+11入境破口，讓新冠病毒入侵，600多人成為冤魂，血的教訓就在眼前，民進黨政府居然在極度缺乏疫苗時之Delta入侵之際，又大開國門只針對7國全面篩檢，台灣人的命真的不是命嗎？為防範Delta大魔王奪命，黨團懇請全國22個縣市首長勇敢站出來，要求蔡文政府入境全面2次普篩，並儘速為全民施打疫苗，展現保護自己縣市子民的決心。

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