永豐金控助抗疫　捐贈台南市2座篩檢亭

▲永豐金控捐贈台南市2座篩檢亭，除了增加台南市篩檢量能，也讓防疫人員可以在更潔淨舒適、安全無虞的環境下執行業務，全心投入採檢工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

永豐金控體恤篩檢站第一線防疫人員的辛勞，盼能為防疫盡一份心力，特別捐贈台南市2座篩檢亭，除了增加台南市篩檢量能，也讓防疫人員可以在更潔淨舒適、安全無虞的環境下執行業務，全心投入採檢工作。

台南市長黃偉哲指出，疫情升級三級警戒已持續1個多月，為阻斷社區傳播鏈，台南市政府自5月18日起，以東區衛生所為首站，逐步於各區衛生所設置戶外篩檢站，針對高風險族群提供篩檢服務，至今已成立17處衛生所擴大篩檢站，此外，還包含14家醫院篩檢站、慈濟基金會捐贈2座篩檢組合屋、台積電捐贈1座行動零接觸篩檢車以及奇景光電捐贈3座篩檢亭，公私協力共同防疫。

防疫人員位於前線，為保護自身安全，需穿著防潑水低透氣度的防護衣、帽、鞋套，甚至戴上雙層手套及口罩等，全副武裝包得緊緊以防止病毒入侵，在日趨炎熱的天氣下，時常不到十分鐘就汗流浹背、悶熱難受，而篩檢亭對於採檢人員不僅提供完善的保護，也因為有舒適的工作環境，更能有效增加篩檢效能。

台南市政府28日舉辦捐贈儀式，衷心感謝永豐金控以實際行動支援台南市政府，與政府攜手共度防疫難關。

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