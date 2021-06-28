逆轉低潮！「4生肖」運勢大爆棚　桃花運旺、財運滾滾來

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今年轉眼已經過了一半，你的運勢如何呢？若是不好的話也別氣餒，下半年可能會有新的運勢，科技紫微網整理出「下半年翻身逆轉」TOP4生肖，快來看看自己有沒有上榜！

▲下半年能不能翻轉運勢呢？快來看看自己有沒有上榜。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



生肖「蛇」

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對於「蛇」來說，上半年的情緒起伏很大，很容易鑽牛角尖，躲在自己的小世界裡，幸好下半年你會重新找回自信又充滿活力的自己，在財運上更是驚喜連連，投資都能有好的收穫，也常常會有意外之財，存錢速度會相當快，但記得要「小心謹慎」，錢財才能留得住。

生肖「雞」

上半年還沒脫單的「雞」千萬別傷心，因為下半年你的桃花運旺到爆！可以明顯感受到什麼叫做「桃花朵朵開」，真愛隨時會降臨到你的身邊，除了桃花運旺之外，貴人運也是超級強大，即使遇到小麻煩、小波折，都會有貴人相助化險為夷，好好享受下半年的好人緣。

生肖「豬」

上半年「豬」可能會覺得過得非常平穩，沒有大好也沒有大壞，但好像沒有在前進，不過下半年你就會非常有感，尤其是在事業運的部分，有可能是受到上司的賞識，也有可能是有表現的機會，總之好運擋也擋不住，年底可能會有一波嘉獎收入囊中，想幫自己加薪的話一定要把握住。

生肖「鼠」

相較於運勢「開高走低」的上半年，「鼠」的下半年可以說是迎向最高峰，財運好到一發不可收拾，不論是正財運或是偏財運都很旺，只能說是受到財神眷顧的孩子，「錢」途無量，小心數錢數到手軟，不過不能因此得意，投資還是建議以長線為主，低風險投資更易獲得收益。