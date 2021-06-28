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狂賀！這「5生肖」下半年逆勢走大運　財運、愛情兩得意

▲▼ 運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲有5生肖將在下半年逆轉運勢行大運。（示意圖／取自shutterstock）

實習記者高琳景／綜合報導

2021年在不知不覺中已過了一半了，雖然台灣目前仍面臨疫情威脅，但在邁入下半年之際，仍有一些值得期許的好事。命理師「雨揚老師」即表示，有5個生肖在年中將轉運，不但可在變局中逆勢扭轉命運，甚至還能在財運上有所收穫。

據雨揚老師接受「三立新聞網」訪問時指出，年中轉運的5個生肖，分別為「虎、蛇、豬、兔、雞」，就來看看這5生肖如何轉好運吧！

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生肖虎
1、在事業上能轉好運，不但有很多顆吉星相助，也會遇到很多貴人，讓遇到問題的你都能迎刃而解。

2、在做生意的朋友會發現，工作中有很多面向要顧及，只是還沒找到方法而已。在這個月可能會看到我文章中的某句文字，或聽到某個人說過的某句話，突然就茅塞頓開變得有信心。

3、也許前陣子你很焦慮難安睡不好，但這個月曙光乍現、貴人到來，事情是會成局的，因此要對自己有信心、展開笑容，事業就會更上一層樓！

生肖兔
1、有財星跟喜慶之星來幫忙，在財運方面會表現很好，過去投資的目前正在獲利，即使現在疫情這麼嚴重，但因為你是做長線的投資，所以還是有機會賺到錢，所以不要炒短線，長期佈局也能累積大財富。

2、最近會碰到一些喜事，比如過生日可以買好一點的蛋糕和家人慶祝，花錢享受一下，會讓心感到富足。多感恩、多佈施，自然也能會獲得更多的財富。

3、要放下一些成見，凡是多去看正向的一面，多將心比心、停止抱怨，可以讓你變得更幸福。

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲屬蛇的朋友，人際關係上有很多轉機，可能在桃花或是事業上。（示意圖／視覺中國CFP）

生肖蛇
1、今年雖然運勢不差，但總有處處受限、綁手綁腳的感覺，原本打算展翅高飛、大展身手時，卻因為疫情的到來，打亂所有的生活步調，讓你無所適從。
2、在這個月有很多人際關係上的轉機，桃花可能是異性緣展開了，也有可能表現在事業上。
3、給予身邊的人溫暖並幫助他人、成就他人，是你個人能量與魅力的展現，就像太陽一樣發光發熱。
4、自信心提升後，下半年能交出讓自己滿意的成績，無形之中周遭的親友對你的滿意度都提升，讓你更想奮力一搏、有所作為，因此你也一定能成功。

生肖雞
1、特別在健康上能轉好運，有眾多福星來幫忙，健康方面不用擔心，只要有信心、保持好心情，就能提升免疫力，就算有小毛病也可以很快康復、活力充沛。
2、關鍵是要懂的放輕鬆，可以多使用一些香氛產品，如香水、蠟燭、香或是精油，擦在手上透過嗅吸讓心情更放鬆。
3、夏至（6月21日）過後，你的人生會展開全新的旅程，要拋開過去，下定決心尋找幸福，一定可以成功的。

生肖豬
1、特別在財運上能轉好運，雖然這一波疫情讓財運多少遇到一些衝擊，但沒關係，從現在起做好準備，才能抓住機會。
2、先調整好心態，夏至過後你的正財、偏財運都很好，想一直維持好運就要看個人作為，居家上班仍要稍微打扮，畢竟還要參加線上會議、視訊，要讓自己看起來整齊。
3、有很多機緣能認識過往不頻繁的朋友，告訴你許多有利的商機，或是進一步找你合作，好好把握。

▼屬豬的朋友，雖然這波疫情讓財運受到衝擊，但調整好心態，夏至過後你的正財、偏財運都很好。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

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