「擦身1秒」就中Delta病毒！東莞麥當勞「無罩瞬間」成關鍵

▲廣東是大陸第一個與Delta病毒交手的省。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名感染Delta變種病毒的30歲女子日前赴麥當勞用餐，導致同時在店內的另外兩名男大生染疫。東莞疫情防控工作組近日公開疫調結果，指雙方完全沒有交談，只有1秒鐘的「擦身而過」而已，很可能就是在那一瞬間造成了病毒傳播。

工作組人員指出，該間麥當勞位於東莞星河城市廣場，進出人員眾多，該女子12日晚間7時30分與丈夫在一樓點完餐，來到二樓坐下用餐，接著兩名男大生才進入了麥當勞。

從監視畫面中可發現，雙方完全沒有交談，女子一行人在二樓坐下之後，兩名男大生才上樓，並經過了女子一行人的餐桌，擦身而過的時間只有一秒鐘左右。

工作組人員提到，當時雙方都沒有配戴口罩，很可能就是這一瞬間的交會，造成了病毒傳播。

不過，令人不解的是，雖然兩名男大生遭到感染，但與女子同住的幼子以及婆婆進行了4次核酸檢測結果都為陰性。工作組人員表示，這就是Delta病毒的詭異之處，病毒的傳播方式神出鬼沒。

工作組人員強調，Delta病毒很多方面科學家其實還不清楚，未來或許會有更好的答案，但目前還無法判斷。

對於防堵Delta病毒的策略，大陸中國工程院院士鍾南山近日表示，Delta病毒載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強，過去「密切接觸者」的概念，是「發病前2天跟病人的家人、同一個辦公室，或者一公尺之內有共同吃飯、開會」，但現在這個概念必須升級，改為「在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前4天跟這些病人相處的」都是密切接觸者。