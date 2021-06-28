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1人染疫全家中！　鍾飲文：Delta比英國變種強60％　症狀像重感冒

鍾飲文。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

▲鍾飲文表示疫情嚴峻病毒極強，若輪到接種疫苗，請國人務必前往接種。（圖／翻攝自YouTube／高雄市政府）

記者張靖榕／綜合報導

屏東Delta感染鏈人數已來到12人，高醫大附設醫院院長鍾飲文27日在防疫記者會上表示，曾肆虐印度的Delta變種病毒如今已蔓延92個國家以上，症狀近似重感冒，傳播力強過英國Alpha變種病毒40％至60％。鍾指出恐怖之處在於，家中若一人染Delta，基本上全家人都會中鏢，美國將其列為高關注病毒株，要打2劑疫苗才有足夠保護力，反觀台灣防疫也不可鬆懈。

鍾飲文表示，美國的Delta變種病毒染疫病例目前雖只有10％，但因其傳播力極強，已經被當局列為高關注病毒株，且英國原先準備要解封，又遇上Delta疫情，只好延緩解封，以免第三波疫情襲來。

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實際上Delta變種病毒如何更恐怖，鍾飲文在記者會中提到以下的變種病毒資訊。

國內目前為主的一個病毒株大概是Alpha，目前出現印度Delta變種病毒，主要是因為他的傳播力、跟降低中和抗體的一個能力，引起比較大的一個關注。以最新WHO的資料，美國目前為止Alpha的英國變種病毒，佔60%左右；Delta印度的變種病毒，佔10%左右。亞洲目前一半主要是Alpha變種病毒，四分之一是Delta變種病毒。

Alpha變種病毒，大概一個人可以傳4到5個人，Delta他就可以傳播5到8個人。所以，Delta病毒株比起目前國內主要的Alpha英國變種病毒，它的傳播能力又增加了40%到60%。

症狀也跟以往的不一樣：Delta變種病毒，他的症狀比較像重感冒，所以常常會引起頭痛、喉嚨痛跟流鼻水。要特別提醒市民朋友注意。

以前的英國變種病毒你如果得到，但是家庭裡面群聚，其他人還不一定得到；但是因為Delta印度變種病毒，他對於傳染性增加非常多，所以幾乎哪一個人家庭裡面有一個人得到，幾乎所有的家庭接觸者都會染病。

英國最新的三天前，發表在新英格蘭醫學雜誌裡面的研究：沒有接種疫苗的，一共有96萬765位，因為沒有接種疫苗，回到家裡群聚就有10.1%、十分之一，會得到確診的個案。但是，如果接種AZ的疫苗，其實家庭接觸者，只有5.7%的人會得到，輝瑞/BNT疫苗是有6.2%人會得到。所以我們如果看勝算比，就是他的危險的比例，如果沒有接種疫苗，以一當作參考值，接種AZ疫苗可以保護48%的人可以免於得到家庭的接觸。輝瑞的BNT是46%可以得到。假設你有完整的接種疫苗，可以保護一半左右家裡的人接觸者染病的影響。

不管是打AZ或者是BNT，兩種的疫苗對於家族的保護力，相對來講，都是比沒有接種疫苗的保護力再增加大概一倍以上。

所以，輪到你時，請一定要前往施打，你的家人也因為你有打疫苗，而減少被傳染的機會。

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