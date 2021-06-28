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因應Delta變種病毒入侵　嘉義市擴大篩檢量能

▲因應屏東 delta變種病毒 嘉義市政府衛生局啟動擴大篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

▲因應屏東 Delta變種病毒 嘉義市政府衛生局啟動擴大篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應屏東Delta變種病毒，嘉義市以最謹慎的心面對疫情，曾於110/6/6之後至屏東枋山鄉之嘉義市市民，請市民憑身分證戶籍地址或提供戶口名簿或戶籍謄本佐證，於6/29至7/1間與市防疫專線聯繫(05-2341150或05-2341908)，經防疫人員協助列冊填報相關訪談資料後，協助轉介嘉義市醫院執行核酸檢驗。

▲因應屏東 delta變種病毒 嘉義市政府衛生局啟動擴大篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

為避免群聚，嘉義市落實分流採檢機制，不受理現場報名，限接受預約通報個案，民眾採檢完返家等待報告期間及採檢結果陰性者，務必進行14天的自主健康管理，建議1人1室且單獨衛浴，與家人共處務必佩戴口罩、勿共餐，保持社交距離、減少外出、外出勿搭乘大眾運輸、每天監測體溫及相關症狀等，保護自己也保護他人。

經衛生單位通知預約完成者，請依通知時間攜帶「健保卡、身分證、若設籍於嘉義市者(請持戶口名簿或戶籍謄本證明)」指定醫院進行採檢，請依循指示前往，勿走院內通道。若逾採檢時間、證件不齊全或不符合篩檢資格，恕不受理安排採檢。

▲因應屏東 delta變種病毒 嘉義市政府衛生局啟動擴大篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，採檢結果陰性者，務必進行14天自主健康管理，若採檢陰性但後續出現相關症狀，要提高警覺、務必至社區採檢醫院(聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義醫院)急診就醫。

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