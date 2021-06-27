　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣州Delta患者8成有發燒　重症比達15%「感染第5天很難受、缺氧」

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣州為大陸第一個與Delta病毒交手的城市。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州上月爆發Delta病毒本土疫情，目前情況已趨緩，大陸醫療救治組專家27日總結本波救治經驗指出，這一次高齡患者比例高，有三分之一病人為60歲以上；發燒比例高，超過80%；重症比率高達15％；病情進展快，過去要7至9天才會轉為重症，這次不到4天就可能轉重症，嚴重者甚至在24小時內轉危重型，為救治工作帶來不小挑戰。

根據《南方日報》報導，大陸醫療救治組專家、北京協和醫院重症醫學科主任隆雲表示，這是Delta病毒首次在大陸出現，在與它交手的過程中，專家組逐步發現了一些規律和方法，「患者感染病毒後第5天至7天，會感覺很難度過，因為此時他們多有缺氧等表現，同時伴有影像學的改變。」

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

隆雲指出，從臨床表現來看，年齡超過60歲，有基礎疾病、持續高熱不退、氧合能力下降等，是輕症轉向重症的高危因素；相比之下，小孩轉重症的比例低很多，這是有意思的現象，還需要更多研究才能進一步解釋。

隆雲提到，目前新冠肺炎病毒治療暫無特效藥，治療原則是提升病人自身免疫力，控制病毒在體內複製的速度，首先會關注病毒核酸載量，如果載量高，患者病情進展可能就加快。

隆雲表示，在治療過程中，專家組實時動態監測病人其他指標，如CT影像學表現，全身炎症反應、氧合狀態等，做到「有的放矢」，精準干預，讓治療能取得更好的效果。

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

隆雲指出，他們還是提倡提早氧療及俯臥位治療，新冠肺炎的炎症滲出通常是在雙側肺的下部，患者平常多為仰臥，這些炎性滲出液就堆積在下肺的後背部，採取俯臥位的時候，雙肺炎性滲出就不會聚集在下部，可以改善肺水的流動和肺的氧合。

隆雲提到，抗體治療是另一種方法，如果是患者自身抗體低，專家組會找來恢復期血漿進行治療，目前超過五分之一的病人在注入恢復期血漿後，抗體水平明顯增加，從臨床觀察上來說，臨床症狀有改善，但目前還沒有權威數據表明，它對重症與危重症的治療有絕對效果。

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

隆雲強調，他們發現接種疫苗後，幾乎沒有發生重症和危重症病例，這說明疫苗在阻斷重症趨勢上有一定效果，但這一結論仍需要更多權威數據支持。

另外，對於本波疫情無症狀者比例較低的現象，隆雲認為，有時候，無症狀更多是病人自身感受，新冠患者在先前的臨床觀察中往往會出現「沉默性低氧」，也就是說，安靜待著的時候不缺氧，而稍稍一動就會喘不上氣。

隆雲提到，CT影像往往會出現滲出改變，之前的很多所謂無症狀感染者，從醫學上角度來說是不嚴謹的，當然不排除少數人是無症狀感染，但多數還是有症狀，病人有感冒表現，比如頭痛、流涕、畏寒、低燒等，從臨床上說符合輕症或普通型診斷。

ET快訊
晶華超值握壽司「全擠假日取餐」　3大措施曝
Delta更狡猾！「新5大症狀」曝光：已不能用嗅覺判斷
1傳20！桃園新增3例　居隔期間無症狀採檢確診
快去接種不要挑！陳其邁開酸：有人說這疫苗多差還去打
母女染疫15天內先後亡！極高病毒量曝　父還在與病毒搏鬥中
快訊／被爆「產線免戴口罩如家庭代工」　高端回應了
跟上國民黨4縣市「團購BNT」？　北市回應了
一家8口全確診！「台南+8」位在安南區　急驗是否為Delta
快訊／防堵Delta！屏東篩檢1174人　最新PCR結果出爐
Delta患者有8成發燒　重症比達15%「感染第5天很難受、
卡拉OK伴唱女確診　Ct值13去過這些地方！「隱匿足跡罰30
話才說4天「Delta已在屏東」　專家籲做3件事：我們承受不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防堵Delta！陸專家：普通旅館「隔離不合格」　要蓋「國際健康驛站」

林鄭月娥明赴北京　參加中共建黨百年活動

廣州Delta患者8成有發燒　重症比達15%「感染第5天很難受、缺氧」

香港南避風塘大火6小時撲滅　30多艘船被波及、1男童濃煙嗆傷

東莞女染Delta在麥當勞傳2陌生人　同住的幼子、婆婆卻沒事！

陸公布「登陸火星」實拍影片！探測車留下清楚輪胎印

上海禾新醫院9週年　掛牌台胞台商定點醫院

中共百年黨慶前夕　習近平將首次頒授「七一勳章」

廈門再發現2例台灣輸入確診　一周內已新增15例

怕Delta病毒「透過老鼠傳播」　廣州從封閉區抓70隻「做PCR檢測」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

防堵Delta！陸專家：普通旅館「隔離不合格」　要蓋「國際健康驛站」

林鄭月娥明赴北京　參加中共建黨百年活動

廣州Delta患者8成有發燒　重症比達15%「感染第5天很難受、缺氧」

香港南避風塘大火6小時撲滅　30多艘船被波及、1男童濃煙嗆傷

東莞女染Delta在麥當勞傳2陌生人　同住的幼子、婆婆卻沒事！

陸公布「登陸火星」實拍影片！探測車留下清楚輪胎印

上海禾新醫院9週年　掛牌台胞台商定點醫院

中共百年黨慶前夕　習近平將首次頒授「七一勳章」

廈門再發現2例台灣輸入確診　一周內已新增15例

怕Delta病毒「透過老鼠傳播」　廣州從封閉區抓70隻「做PCR檢測」

在家也要高級感！簡單零失敗草莓堅果雪餅　酸甜果香Ｑ彈不黏牙

祕魯祖孫從桃機搭「防疫租賃車」　恐成破口？桃園衛生局回應了

超可愛！IG人氣甜點「拉麵布丁」　滑溜蛋麵＋焦糖醬油香甜又涮嘴

薩爾瓦多將「免費發送比特幣」給公民！　每人約836元

賈永婕南下屏東！網憂病毒傳播「妳是不定時炸彈」　她曝親送原因

《蜘蛛人》安德魯加菲爾德挑戰歌舞片！拿下主角全因「按摩師」

Delta入侵…潘孟安曝「農產爆退件潮」！急喊：愛文芒果不會有病毒

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

Delta強襲「密切接觸」定義是否要改　專家揭沒這麼嚴重

艾薇宅家解鎖下廚技能　慘被「燙傷3次」挨虧：專心唱歌就好

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

大陸熱門新聞

Delta病毒太強！專家：同棟樓都算密接者

買樂透中1.3億　夫只分妻430萬被罵爆

女染Delta傳2陌生人　同住幼子、婆婆卻沒事

傻眼！12箱包裹順豐「直送垃圾場」

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

陸專家：對Delta病毒要升級「密接者」定義

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

廣州Delta患者8成有發燒　重症比高達15%

香港仔南避風塘深夜火燒遊艇！　近4小時燒16艘船

廈門再發現2例台灣輸入確診　一周內已15例

天價「片仔癀」一粒台幣1.2萬

怕老鼠傳播Delta病毒　廣州抓70隻做PCR

陸公布「登陸火星」實拍影片！

廣州「抓70隻老鼠」採檢PCR　結果出爐

更多熱門

相關新聞

女染Delta傳2陌生人　同住幼子、婆婆卻沒事

女染Delta傳2陌生人　同住幼子、婆婆卻沒事

Delta變種病毒入侵廣東，東莞衛健委近日通報，一名30歲的女確診者在麥當勞用餐後，導致2名其他顧客感染，但特別的是，與她同住的幼子以及年邁的婆婆卻都沒有被感染。

怕老鼠傳播Delta病毒　廣州抓70隻做PCR

怕老鼠傳播Delta病毒　廣州抓70隻做PCR

陸專家：對Delta病毒要升級「密接者」定義

陸專家：對Delta病毒要升級「密接者」定義

Delta病毒太強！專家：同棟樓都算密接者

Delta病毒太強！專家：同棟樓都算密接者

澳Delta疫情「多點爆發」　紐澳旅遊泡泡急停

澳Delta疫情「多點爆發」　紐澳旅遊泡泡急停

關鍵字：

Delta變種病毒發燒密切接觸者廣州

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

快訊／再增9死！今本土病例+88

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

快訊／本土Delta病毒再增2人

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面