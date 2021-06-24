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社會 社會焦點 保障人權

妒夫記恨20年！宜蘭梨農遭駕車撞殺　檢警解剖發現「補刀奪命」

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉18日發生一起離奇殺人案，69歲的王男懷疑63歲的鄭姓梨農與妻子有染，懷恨在心長達20多年，18日上午竟埋伏在半路，見鄭男騎機車出現，當即駕車從後方高速將鄭男撞斃，隨後逃往產業道路旁樹叢內上吊輕生；檢警昨解剖鄭男遺體，發現他手臂上有2處疑似刀傷，初步認定車禍並非主要死因，不排除王嫌在衝撞後還有下車「補刀」奪命。

▲▼宜蘭男20多年前朝小王開槍遭判刑，今竟開車撞死他 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲鄭男當天上午騎機車經過中山路，慘遭王嫌駕車自後方高速追撞。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，王嫌與鄭姓梨農相識多年，但20多年前王曾懷疑鄭與其妻子有染，2人為此爆發激烈衝突，王嫌因此痛毆鄭男，狠狠將他腿打斷，更曾持槍朝鄭男射擊，王嫌因此吃上官司，判刑8年定讞；豈料王嫌服刑期滿出獄後，對鄭男的憎恨仍絲毫未減，18日上午8時許埋伏在鄭男常出現的中山路上，見他騎車經過後當即駕車追上，自後方高速撞殺。

王嫌見到鄭男死亡後，立即駕車逃離現場；警方獲報立即展開追查，案發7小時後即在紅柴林產業道路旁發現林嫌車輛，沒想到上前盤查時，卻赫見王嫌已在一旁樹叢內上吊輕生，明顯死亡。

檢警昨針對死者鄭男遺體進行解剖相驗，發現鄭臉部、後頸處有傷口，且雙手也有疑似刀傷，因此初步判定車禍撞擊並非主要死因，推斷王嫌在駕車衝撞後，還下車「補刀」，殺人意志甚堅；但由於王嫌已清生身亡，確切案情細節為何，仍待警方進一步調查釐清。

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▼命案現場一片狼藉，王嫌隨後駕車逃逸無蹤。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭男20多年前朝小王開槍遭判刑，今竟開車撞死他 。（圖／記者游芳男翻攝）

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