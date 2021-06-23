宜蘭長者出現緩打潮「接種率剩2成」　孕婦確定全打莫德納

▲宜蘭衛生局長徐迺維坦承宜蘭縣內確實有出現疫苗緩打潮。（圖／宜蘭縣府提供，下同）



記者林冠吟／宜蘭報導

台灣15日疫苗開打以來，頻傳長者接種疫苗後死亡的案例，受到媒體報導影響，宜蘭縣衛生局局長徐迺維表示，確實有出現緩打潮的現象，目前88歲以上的長者，通知1189位，僅有250多位前來施打，施打率為21%，與第一日開打的6成多有明顯落差。徐迺維也表示，隨著莫德納疫苗即將開打，宜蘭縣政府將以孕婦為優先施打對象，縣內目前已有20位完成施打，另也有40位完成接種預約，疫苗上的選擇主要以莫德納為主。

徐迺維表示，宜蘭縣內的疫苗施打情況目前88歲以上的長者都已通知完畢，不過1189位造冊名單僅有250多位前來施打，施打率21%，相較於第一日的6成多有明顯落差，確實有緩打潮的現象，不排除是可能受到大眾言論的影響。徐迺維也表示，23日也開始進行82到87歲長者的施打狀況，由於23日下午1時許才剛開始，對於施打率仍無法有較全面的掌握，但縣府仍會盡快掌握相關數字。

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至於即將開打的莫德納疫苗，徐迺維也表示宜蘭縣將會以孕婦為優先施打對象，同時也會與縣內計程車合作，提供孕婦接種疫苗的接送服務，費用將由縣府全額支付，若有需要的孕婦可以向宜蘭、礁溪、羅東、蘇澳與三星社福中心洽詢。而縣內目前已有20位孕婦已接種疫苗，另也有40位孕婦已預約接種，施打的疫苗預計也都將會以莫德納為主。

▲宜蘭縣提供孕婦接種預約計程車隊的服務，費用將全數由縣府支付。（圖／宜蘭縣府提供，下同）



縣長林姿妙也表示，由於宜蘭與雙北有地緣關係，常載運雙北民眾，且法規上「新北、台北、宜蘭、基隆」屬於計程車共同營業區，同屬高風險群，此次也會再向中央呼籲將宜蘭縣內的計程車司機納入優先接種疫苗的名單內，以確保第一線人員的安全。

▲宜蘭縣長林姿妙也中央呼籲將計程車司機也納入疫苗接種的優先名單中。（圖／宜蘭縣府提供，下同）