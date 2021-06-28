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庫洛魔法使3款限量icash2.0！迷你「小櫻手杖」超Q　嗶卡還會發光

▲▼庫洛魔法使icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲最新庫洛魔法使icash2.0，共有3種款式，每款各限量1萬個。（圖／愛金卡提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

「隱藏著黑暗力量的鑰匙呀，在我面前顯示你真正的力量，跟你定下約定的小櫻命令你，封印解除！」相信這句咒語一定可以勾起許多女孩的兒時回憶，這正是出自日本人氣動漫「庫洛魔法使」，現在小櫻專屬的魔法手杖變身為3款迷你icash2.0，感應時還會發光，明（29）日起於超商APP搶先開放預購，每款各限量1萬個，女孩一定要收。

愛金卡公司這次特別推出「庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0」，共有「封印之仗」、「星之杖」及「夢之杖」3種款式，外型就和動畫裡的魔法手杖一模一樣，嗶卡時還會閃亮亮發光，可愛到不行。

▲▼庫洛魔法使icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲感應時還會發亮。

庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0首批將於6/29早上11點起於OPEN POINT APP搶先開放會員預購，每款各限量1萬個，而網路平台緊接著將於6/30早上10點起正式販售。

另外，人氣連鎖比薩品牌「必勝客」則是推出全新防疫優惠，即日起至7/31每周一至五凡於全台門市外帶個人比薩，並以悠遊卡結帳即享「第2個半價」優惠，再加碼送可樂1罐，提醒此活動南港餐廳店、高雄夢時代餐廳店不適用。

▲必勝客推個人外帶比薩優惠。（示意圖／記者周宸亘攝）

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庫洛魔法使 icash2.0悠遊卡

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