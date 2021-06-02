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人氣泡麵變身迷你icash2.0！掀蓋有醬料＋麵　超商限量販售

▲▼滿漢大餐icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲滿漢大餐變身迷你版icash2.0，還真的可以打開蓋子。（圖／愛金卡提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

繼推出維力炸醬麵版本之後，這次換「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」變身icash2.0，不管去哪裡都能帶著！更特別的是，這碗縮小版泡麵上蓋可半開，碗內竟有逼真泡麵體和調味粉包，還附一小包牛肉調理包，讓人看了都要流口水，6/7搶先開放超商會員預購，全台限量18800個。

「滿漢大餐蔥燒牛肉麵icash2.0」外觀除了將實體產品等比例擬真縮小，打開碗蓋還能看見逼真麵體、調味粉包和調味油包，另外還附一包牛肉料理包，不但材質外觀一模一樣，就連觸感也神還原，讓人想趕快撕包裝、加熱水，享用一碗熱呼呼的泡麵。

▲▼滿漢大餐icash2.0。（圖／愛金卡提供）

▲碗內還有逼真麵體、調味粉包和調味油包，另外還附一包牛肉料理包，超級Q。

這款最新icash2.0首批預購將於6/7早上11：00於7-11 OPEN POINT APP搶先開放會員預購，全台限量18800個，每個售價350元，而7-11線上購物中心與博客來網路平台也將於6/15早上11：00開始販售。

如果你是個泡麵控，有機會也一定要嘗試一蘭拉麵推出的碗裝泡麵「一蘭 豚骨拉麵」，即日起在一蘭店舖（台北本店、台北別館）及一蘭台灣購物網正式販售，只要簡單加熱水就能在家吃到熱騰騰的一蘭拉麵。

▲一蘭「泡麵」即日起開賣 。（圖／記者黃士原攝，下同）

一蘭表示，麵條選用特別研發的非油炸麵條來呈現，在湯裡充分攪拌後也能享用到彷彿一蘭特製生麵的口感。湯頭以粉末及液體湯包混和來帶出滑順的口感，及濃厚的豚骨風味，同時還有加入特製香油；至於辣味醬包「赤紅秘製醬汁」，與實體店面的赤紅秘製辣粉不同，是一蘭專為此商品開發而成的獨特配方，以辣椒為基底進行特製而成，不僅有著辣味，也能同時品嚐到香味及回甘的口感。

▲只要加熱水就能馬上享用一蘭拉麵。

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