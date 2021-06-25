悠遊付聯手inline線上點餐　陳亭如：用外帶外送行動支持餐飲業

▲悠遊付結合餐飲整合平台，推出線上點餐外送服務▼。（圖／翻攝悠遊付官網、APP，下同）

生活中心／台北報導

受到新冠疫情嚴重衝擊，不少餐飲業者已陸續開始提供線上點餐與外帶、外送服務，為了力挺在地商家，悠遊卡公司也加入了提供千大餐飲業者線上點餐服務，透過與線上餐飲整合平台inline樂排公司策略合作，消費者只要進入悠遊付APP的首頁即可連結到千大外帶外送餐廳，進行美食線上點餐。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，防疫期間各行各業咬牙苦撐，特別是禁止內用相關規定，讓各家餐飲業者都大喊吃不消，悠遊付希望一起推動居家美食經濟，多用外帶行動，透過台灣本土的線上整合餐飲平台向優質餐廳點餐，以實際行動外帶點餐，讓每個人的愛店都可以挺過這波疫情，勇敢走下去。

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▲悠遊卡公司董事長陳亭如。（資料照／記者周宸亘攝）

悠遊卡公司指出，線上點餐除了減少等候時間，也能降低接觸病毒的風險，透過悠遊付與inline合作的平台點餐，消費者在悠遊付APP上選擇外帶外送美食，就可以進入線上點餐頁面，選擇自己喜愛的店家，包括王品集團、乾杯、金色三麥、添好運、貳樓、欣葉、黑毛屋、莫凡比、彌生軒等百大美食餐飲，都可從平台上直接點餐，再前往自取外帶。

另外，若想嘗試新餐廳，也可利用「店家美食地圖」查詢哪裡有開放外帶外送的餐廳，以及相關的優惠活動。

悠遊卡公司表示，在支持店家之餘，也提醒消費者，要落實防疫措施，包括戴口罩、勤洗手，取餐時保持社交距離，並透過行動支付結帳，減少與人群及現金的接觸。悠遊卡公司未來也將與inline樂排進行更深度的合作，希望與你一起好好吃飯，好好生活。