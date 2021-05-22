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「嗶」聲感應超方便！悠遊付化身實聯制神器　店家、顧客都能用

▲▼新冠疫情升溫，實聯制全面上路，民眾要進入光華新天地必須掃QR Code填寫基本資料後才能進入大樓內消費。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫情升溫，實聯制全面上路，須掃QR Code填寫基本資料後才能進入個別場域。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，進入三級防疫警戒後，不只外出要戴口罩，進入店家、車站、計程車、公車等，幾乎所有場所都要進行「實聯制」，悠遊卡公司推出的悠遊付不只可以提供消費者使用，還可以讓實體店家當作掃描載具，且資料儲存在悠遊卡公司後台，不會對業者造成壓力，到商辦、住宅大樓管委會等，都能申請，讓防疫工作順暢不少。

防疫措施升級，多數店家因此要求顧客入店需填寫實聯制表格，民眾在配合之餘仍深感不便，每進入單一店家就須重新填寫表格，若是忘了帶手機，可能連店家大門都進不去，即使開放紙本填寫，仍有製造接觸機會的疑慮。

悠遊卡公司指出，為了及時回應實聯制需求與民眾在防疫限制下的便利與安全性，悠遊付APP也能供商圈實體店面、夜市攤商，甚至商辦與住宅大樓管委會等，申請做為掃描的通關平台。

悠遊卡公司指出，申請者只要以個人手機下載悠遊付APP並註冊會員，輸入店家地址並開啟掃碼功能後就能完成登記；而入店顧客則只要出示悠遊付會員QRcode、台北通QRcode或身分證供店家掃描即可。

使用後，顧客只要出示身分證、悠遊付會員QRcode、台北通QRcode身分碼，由店員協助掃QRcode或身分證條碼，即可一秒通行完成實聯登記。

至於各界關心的資安方面，悠遊卡公司也超前部署，透過悠遊付完成實聯制的資料，均存放在悠遊卡公司，商家沒有存放資料的壓力，民眾也不會資料散落在店家的疑慮。若有任何疫調上需求，將提供政府進行疫調索取，相關資料則在保存30天後即刻刪除，由第三方保管個資，也可免除個資外洩的疑慮。

悠遊卡公司強調，團隊長期全力協助「非數位領先族群」與數位環境接軌，縮短數位落差。自疫情開始，悠遊卡團隊在敬老卡領取三倍券，與搭乘公共運具實名制中小兵立大功，協助許多不諳數位的族群在疫情中也能參與政府相關防疫計畫，權益受到保障。

【如果您是店家-實聯跟我這樣做】
1.下載海報並列印，貼在入口明顯處
2.註冊悠遊付會員
3.開啟悠遊付「商店實聯掃描器」
4.選擇商店位置
5.掃描訪客QR Code或身分證條碼

【如果您是訪客-實聯跟我這樣做】
1.識別商店牆上是否有海報、或詢問商店是否有「實名制神器」
2.拿出身分證或打開悠遊付/台北通/Pi拍錢包任一App
3.出示身分證背面條碼或悠遊付「訪客實聯QR Code」/台北通QR身分碼/ Pi拍錢包付款碼
4.讓店員掃描後，即完成實聯

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