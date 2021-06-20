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不滿前妻與人曖昧！高雄醋男強押情敵痛毆到腦震盪　警9小時偵破

記者黃子倩／高雄報導

高雄昨（19日）清晨不平靜，傳出因男女感情糾紛引起的街頭暴力事件！事發在凌晨2點多新興區的開封路與河南路口，警方接獲報案趕抵現場，雙方人馬已經鳥獸散，員警擴大調閱監視器陸續在醫院及市區逮補4人，釐清事發主因，主要是郭男不滿曾姓前妻另結新歡，與另一高男交往，一時醋勁大發，夥同友人將高男押走載到仁武區毆打，施暴後再將人送往醫院救治。

▲▼不滿前妻與人曖昧，竟將男子強押痛毆 新興分局火速九小時內查緝犯嫌到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲因不滿前妻與其他人曖昧，郭男竟找友人痛毆被害人導致他腦震盪。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，透過調閱到的監視器畫面，發現疑似有人遭多名男子強押上車離開，加上其中兩部自小客車形跡可疑，遂以車追人，鎖定郭姓主嫌等人涉案，經警方調查這起案件疑似是「感情糾紛」引起，郭姓主嫌與曾女日前已經離婚，但兩人仍同居。

▲▼不滿前妻與人曖昧，竟將男子強押痛毆 新興分局火速九小時內查緝犯嫌到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方調閱監視器發現兩輛轎車行跡可疑。（圖／記者黃子倩翻攝）

18日晚間24歲的郭姓主嫌與前妻曾女，以及另一名27歲的王男在文武二街住處聊天時，郭嫌意外發現26歲的被害人高男傳微信給曾女，要到曾女住處拿取遺落的物品，郭嫌因此懷疑二人關係曖昧，便要求曾女將被害人高男約出；因此昨（19日）凌晨2點多，曾女與被害人高男相約在新興區河南路與開封路口，郭男看到情敵高男一到場，便夥同多名友人將高男強押上車並載到仁武區徒手毆打，導致對方頭部腦震盪、身上多處挫傷，施暴後再將人送到高雄國軍總醫院就醫。

▲▼不滿前妻與人曖昧，竟將男子強押痛毆 新興分局火速九小時內查緝犯嫌到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲因不滿前妻與其他人曖昧，郭男竟找友人痛毆被害人導致他腦震盪。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局員警以車追人，先是循線查到車主王男以及事件的女主角曾女，依據兩人供稱，員警這才確定被害人的下落，趕到醫院後，除了找到被害人，更將人在醫院的主嫌郭男同步逮補；全案經調查後，警方認為曾女對此案件知情且參與其中，偵訊後將郭姓主嫌、共犯王男、曾女及關係人車主王男等4人依妨害自由、傷害及妨害秩序罪移送法辦，並將持續追查當晚參與的其餘3名友人到案說明。

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