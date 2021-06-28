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聯亞中和抗體「效價偏低」　感染科權威：不是高端高6倍保護力就強6倍

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲指揮中心預防接種組召集人李秉穎醫師。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃凱翊／綜合報導

聯亞生技昨（27）日公布二期臨床試驗期中報告，成年組28天血清陽轉率為95.65%，年長者則為88.57%，中和抗體效價則為102.3。有專家質疑中和效價和高端相比偏低，對此，感染科醫師李秉穎表示，平均效價只是一個指標，很難直接去做比較，「不是高端是他的六倍保護效果就強六倍」。

聯亞昨在記者會表示，此次疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現嚴重不良反應，在免疫原性反應方面，高劑量組之中和抗體效價在施打第二劑後14及28天之血清陽轉率（seroconversion rate）達100%。針對此數據，李秉穎醫師回應，血清轉陽率不會有明顯不一樣，因為接種的族群都是原本沒有確診的民眾。

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▲▼周玉蔻談聯亞疫苗。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻今早在節目上電訪李秉穎醫師談聯亞疫苗。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

資深媒體人周玉蔻在節目上訪問李秉穎醫師時表示，高端中和抗體效價是662，聯亞是102.3，聯亞明顯低許多，要怎麼去解讀這個數字，李秉穎醫師回應，看疫苗必須是看他的抗體數據和生物數據，且中和效價只是一個指標，很難直接去做比較，並不是高六倍就代表保護效果強六倍，「不用太在乎抗體效價的高低」，他也舉例，像AZ疫苗和RNA疫苗也有一些數據差異，但在英國實際施打時並沒看出來明顯的差異，兩者都是九成左右的保護效果。

至於這幾天鬧得沸沸揚揚的高端疫苗「家庭代工」說法，李秉穎醫師也笑回，「當作食藥署都不管事了？」，他表示，只要有去參觀過疫苗場就知道，醫苗公司必須維持非常乾淨的環境，甚至同一棟大樓只能做一種疫苗，食藥署平時對從國外進來的疫苗都要派人到國外去查廠了，對於國內疫苗的環境當然也會不定期去抽查，認為說高端疫苗是家庭代工廠的報導根本就是「青菜共共(隨便講講)」。

李秉穎醫師也提到，去年年底大家都說要發展國產疫苗，現在突然大家都在質疑國產疫苗，「我只能說不是純學術上的質疑」，且他也沒看到其他國家都沒在攻擊他們的國產疫苗，像英國韓國都有使用免疫橋去重新評估他們的國產疫苗，各國都一樣，因為這是緊急狀況下的授權，要有臨時應變作法，「當你有個有用的武器卻被要求要一再地重複檢驗才能上戰場，這是對台灣不利的嚴重因素」。

我國利用免疫橋接方式，作為核EUA標準，將取部立桃園醫院200人接種兩劑AZ疫苗後的血清抗體，與高端、聯亞進行血清陽轉率、中和抗體效價比較，國產疫苗需不低於AZ才能通過，目前已完成AZ接種者抽血，有待兩家國產疫苗將分析資料送達食藥署後，再做後續規劃。

李秉穎醫師強調，免疫橋接也不是台灣自己發明的，許多國家都有，現在就是疫情緊急大流行狀態，國際上沒有疫苗有針對做過醫護的保護效力，但現在醫護也都在打疫苗了，那就是因為現在是緊急情況，醫護同仁已經面臨生死威脅，評估利大於弊，所以為了緊急情況授權，有反對聲浪說這是因為緊急所以「妥協授權」，但現在就是緊急授權，等疫情結束後就沒有了，將來還是必須要做完第三期才會給完整的許可證。但對於這些爭議，李秉穎醫師也笑回，食藥署都是看數據看標準來判斷，但「講幾百次也有人不會聽啦！理智的人才會聽進去」

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