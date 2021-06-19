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高雄男倒垃圾失蹤！警消山區搜5小時「找嘸」　神明保佑無傷回

▲▼ 美濃一名男子出外倒垃圾卻離奇失蹤，員警協助找到人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄美濃區一名男子日前倒垃圾後失蹤，警方會同地方里長、消防隊上山尋人。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄美濃一名劉姓男子日前晚間外出倒垃圾卻離奇失蹤，家屬看他遲遲未歸、急著向警方求助，員警趕緊聯繫當地里長、巡守隊以及消防隊，出動一行共10人前往山區搜尋，歷經5小時搜救仍未見劉男身影，轄區派出所的所長因此前往失蹤地點的山區土地公中拜拜、祈求劉男早日平安歸來，果然在隔日上午就傳出好消息，劉男平安無事地出現在土地公廟旁，讓所長不禁讚嘆土地公的保佑，讓劉男毫髮無傷平安返家。

警方表示，這名65歲的劉姓男子本身和84歲的胞姊同住，他15日傍晚約5點半外出倒垃圾，經過1小時仍未歸，胞姊急著向住在附近的堂哥詢問，他們的堂哥當時說，約6點時有看到劉男獨一人坐在後山墳墓上發呆，當時堂哥以為他在散步、沒有打招呼就離開，沒想到隨後竟傳出劉男失蹤的消息。

▲▼ 美濃一名男子出外倒垃圾卻離奇失蹤，員警協助找到人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄美濃區一名男子日前倒垃圾後失蹤，警方會同地方里長、消防隊上山尋人。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗山分局轄下的龍肚派出所接獲報案後，立即連繫當地里長、巡守隊及消防救護隊員等共10人，前往山區搜尋，但雨後的山路濕滑、崎嶇不平，加上當時下著小雨，讓搜救行動更加困難，一群人呼喊著劉男名字，沿途不斷吹警笛，直到深夜11點多仍為找到劉男的身影，這時派出所所長見山上有一土地公廟、便上前參拜，祈求土地公保佑劉男平安，果然隔天早上7點多就傳來好消息，劉男家屬致電派出所說：「看到他從廟旁的樹叢走出來、全身都濕透了，但人沒有受傷。」

▲▼ 美濃一名男子出外倒垃圾卻離奇失蹤，員警協助找到人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲當地派出所所長向土地公參拜祈求劉男平安歸來。（圖／記者黃子倩翻攝）

劉男事後向警方表示，他當晚睡在後山的土地公廟後方，期間有看到警方及其他人員在山區活動，但不知警方是在找他，所以倒頭繼續睡；家屬則表示，劉男因病導致記憶力衰退，所以也無法清楚表達昨晚的行蹤，不過最後看到人平安歸來就好，也特別感謝警方不畏艱難冒雨搜山尋人。

▲▼ 美濃一名男子出外倒垃圾卻離奇失蹤，員警協助找到人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲隔天上午劉男毫髮無傷歸來，家屬事後十分感謝警方協助尋人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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