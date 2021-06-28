借10萬高利貸月息1萬8　一樓一鳳嘆：就算降二級也沒客人敢上門

▲就算疫情蔓延，色情業者仍偷偷營業，本刊日前就直擊有樓鳳阿姊和按摩女郎冒著風險接客。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT



繼日本於6月4日援助台灣124萬劑AZ疫苗後，美國再贈與台灣250萬劑莫德納疫苗，依政府預估，未來加上我國向國際採購的疫苗數量，至8月底前大約會有1千萬劑疫苗陸續到位，屆時可望力拼全民免疫，以求恢復正常生活。但在一切尚未回到正軌前，已經有不少行業淪為疫情下的犧牲品。生活在社會底層，靠著賠上健康、陪酒賣笑賺皮肉錢的八大行業，可說是哀鴻遍野，大嘆不知道究竟何時可以看到明天？

從事「一樓一鳳」（在出租套房接客的性工作者）的ViVi（化名），現況就相當悽慘。年過40歲的她，平常獨居在北市1棟大樓的套房內，靠著網路攬客，以每次2500元台幣的價格，提供性服務，「疫情尚未爆發前，1天至少有2個客人，疫情延燒後，根本沒有生意，自己過活都有問題了，更何況我還要撫養雙親，根本無法負荷。」

不具任何紓困資格的ViVi，為了生活，只好向地下錢莊借錢，「12分利！也就是說，我借了10萬元，10天要付1次利息6000塊，1個月就要18000元，我知道利息很高，但真的是沒辦法了。」

ViVi悲觀預估，就算全台降為2級警戒，屆時應該也沒有客人敢上門，「做這行的，本來就沒什麼希望，現在更看不到未來了。」

延伸閱讀

▸ 八大悲歌1／領嘸紓困金不見解封日 賣笑女難賺皮肉錢揪團赴澳淘金

▸ 甩鍋延長三級4／5月舊案也拿來說嘴！綠營圍剿北市 基隆市長率先譙柯

▸ 鳳梨照片又遭盜用害女網友受騙！本尊嚴肅澄清：沒玩交友軟體