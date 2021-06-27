恩主公高雄確診案挨轟！陳其邁公開感謝他們配合：請別獵巫

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名在三峽恩主公醫院的六十多歲的男子，被衛生局認定為「仁武群聚」的指標個案，引發高雄市長陳其邁跟恩主公隔空對戰，此個案的妻子也藉由市議員發聲，指根本不知確診者住隔壁病房，之後先生三度回診，均告知不適，院方卻未匡列採檢。陳其邁也正式對外呼籲「請民眾不要獵巫。」

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▲高雄仁武家庭群聚採檢人數。（圖／高雄市府提供）

高雄仁武家庭群聚採檢人數已超千人，1124人中有1095人已送驗，目前累計15人PCR陽性、823人陰性。針對外界質疑為何指標個案案14359和家人這時間點還要去拍全家福，引起網路一片謾罵。高雄市衛生局表示，案14359於新北市就醫及相關處置過程，均充分配合衛生局疫調說明，並無隱瞞情事，也盼外界切勿獵巫。

高雄市長陳其邁也於27日防疫會議記者會提及：「我也要特別感謝家屬很配合，疫情是跟時間賽跑，此個案家屬很配合，很誠實如實告訴移動足跡，來控制風險，我們真的要感謝他們，因為他們快速告知當時恩主公就醫狀況還有移動史」，因此呼籲「請民眾不要獵巫。」

▲仁武群聚個案指標的家屬透過市議員邱俊憲發說明文 。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

這起事件是仁武家族群聚案，經高市自行疫調才知是指標個案來自新北恩主公醫院群聚，高雄市長陳其邁批從未接獲通報，還一度造成新北及高雄隔空交戰，案14359妻子透過高市議員邱俊憲發文，指根本不知確診者住隔壁病房，之後先生三度回診，均告知不適，院方卻未通報及採檢。

因醫生判斷疑似是肺癌，個案甚至已交代後事，全家緊急去拍全家福，盼留下最後合影紀念。後來女兒、女兒男友發燒、嗅覺異常，就醫時只拿到藥物，並未進行篩檢，加上服藥以後，症狀逐漸緩解、嗅覺恢復，因此一家人沒有察覺異常，直到外甥女出現相同症狀，才緊急進行篩檢。結果出爐，除了妻子以外，一家人全數確診，接著事件發酵，而妻子也透過記者會才知道，在丈夫出院的隔天，恩主公醫院就出現確診者，且「住在丈夫隔壁的病房」，但他們連續3次回診，都沒有收到通知，也沒被匡列。

6月23日再度收到醫院的肺部診斷報告，女子才得知，原來丈夫並非罹患肺癌，而是單純肺部纖維化，鬆了口氣的同時，也對院方的醫療疏失感到不解，為何沒有確切匡列、告知病患家屬，也導致後續一連串的爭議。

時間對我們來說完全沒用！

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